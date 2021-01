​Emily Ratajkowski: Powiększone usta? To zasługa ciąży

Słynna amerykańska modelka i aktorka ​Emily Ratajkowski, która jest obecnie w siódmym miesiącu ciąży, regularnie publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia, na których śmiało eksponuje swój ciążowy brzuch. Tym razem to jednak nie brzuch, a powiększone usta przykuły uwagę jej fanów, którzy pisali w komentarzach, że gwiazda w ostatnim czasie poddała się zabiegowi ich powiększenia. Celebrytka kategorycznie zaprzeczyła owym insynuacjom. I wyznała, że zmiana jej wyglądu jest jednym z objawów błogosławionego stanu.

Emily Ratajkowski obserwuje na Instagramie rekordowe 27 milionów użytkowników /Jacopo Raule/WireImage /Getty Images

Od kiedy Emily Ratajkowski dowiedziała się, że powita na świecie swoje pierwsze dziecka, regularnie dzieli się w mediach społecznościowych informacjami o swoim samopoczuciu i zdjęciami, na których śmiało eksponuje swój ciążowy brzuch.



Niedawno modelka w zamieszczonej na Instagramie relacji wideo postanowiła odpowiedzieć na najbardziej nurtujące jej obserwatorów pytania. A wiele z nich dotyczyło nie tylko ciąży, ale i rzekomych zabiegów powiększania ust, jakim poddać się miała w ostatnim czasie gwiazda "Zaginionej dziewczyny".



Ratajkowski kategorycznie zaprzeczyła, że kiedykolwiek powiększała usta za pomocą zastrzyków z wypełniaczami. I podkreśliła, że nie ma zamiaru oceniać kobiet, które poddają się tego rodzaju zabiegom. Modelka tłumaczyła fanom, że w jej stanie skorzystanie z usług medycyny estetycznej byłoby zwyczajnie niemożliwe.

Instagram Post

Reklama

"Pamiętajcie, że nikt nie da ciężarnej kobiecie zastrzyku z wypełniaczem! Podczas ciąży objętość krwi w organizmie może wzrosnąć nawet o 50 proc. To dlatego twarz i usta mogą wydawać się nieco opuchnięte. Myślę, że z tego może wynikać zmiana mojego wyglądu, którą zauważyliście" - wyjaśniła spokojnie przyszła mama.

Emily Ratajkowski: Karierę zaczęła od tańca topless 1 / 9 Emily Ratajkowski urodziła się w 7 czerwca 1991 roku w Londynie. Nim pojawiła się w Kalifornii, mieszkała w Irlandii i na Majorce. W wieku 14 lat związała się z agencją modelek Ford Models. Jest córką malarza i pisarki. Jej ojciec posiada polskie korzenie. Emily od początku kariery sugerowano zmianę nazwiska na łatwiejsze, ale jak twierdzi - tata poprosił, by tego nie robiła. Źródło: Getty Images udostępnij

Należąca do grona najbardziej wpływowych gwiazd mediów społecznościowych modelka opowiedziała również o tym, jak odbiera zachodzące w jej ciele zmiany. "Te miesiące minęły mi niesamowicie szybko. Dziwnym było obserwowanie, jak dynamicznie zmienia się mój wygląd, ale muszę przyznać, że znacznie bardziej cenię teraz swoje ciało za to, do czego jest zdolne, czego może dokonać. To jest naprawdę piękne" - wyznała Ratajkowski, którą na Instagramie obserwuje obecnie rekordowe 27 milionów użytkowników.



Instagram Post

Gwiazda zapowiedziała przy tym, że nie ma zamiaru rezygnować z dzielenia się z fanami intymnymi szczegółami ze swojego życia. "Będę celebrować tutaj te zmiany tak często, jak tylko będę miała na to ochotę" - podkreśliła.