Emily Ratajkowski: Po prostu Emilka

Uchodzi za jedną z najseksowniejszych kobiet świata, po tym, jak zrobiła karierę w modelingu, stara się zaistnieć także jako aktorka. Widzowie mogą znać Emily Ratajkowski z takich produkcji, jak m.in. "Zaginiona dziewczyna", "We Are Your Friends" oraz "Złodziej i oszustka".

Gdyby tylko aktorski talent dorównywał urodzie... / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Emily Ratajkowski urodziła się w 7 czerwca 1991 roku w Londynie. Jest córką malarza i pisarki. Jej ojciec posiada polskie korzenie. Emily od początku kariery sugerowano zmianę nazwiska na łatwiejsze, ale jak twierdzi - tata poprosił, by tego nie robiła.

Nim pojawiła się w Kalifornii, mieszkała w Irlandii i na Majorce. W wieku 14 lat związała się z agencją modelek Ford Models.



Ratajkowski rozgłos zdobyła w 2013 roku po występie w teledysku Robina Thicke'a "Blurred Lines". Jej taniec topless przed kamerą wywołał spore zamieszanie i spowodował nałożenie cenzury na wideoklip.

Wdziękowi pięknej Emily uległ także frontman zespołu Maroon 5 - Adam Levine, który zatrudnił ją do występu w klipie do piosenki "Love Somebody".

Ratajkowski nie spoczęła na laurach. "Pragnę zostać marką popularną na całym świecie. Osobą, która swoim nazwiskiem może sprzedać wszystko" - powiedziała w 2013 roku wywiadzie dla czasopisma "New York Times".

W 2014 roku Ratajkowski zadebiutowała na kinowym ekranie w filmie Davida Finchera "Zaginiona dziewczyna". W rozmowie z magazynem "GQ" Fincher ujawnił, że pomysł na angaż Ratajkowski wziął się z pogawędki z odtwórcą głównej roli w "Zaginionej dziewczynie" - Benem Affleckiem.



"Rozmawiałem z Benem o tym, że aktorka, która wcieli się w postać Anne, musi niezwykle wyraźnie dzielić męską i żeńską część widowni. Potrzebowaliśmy kogoś, kto - gdy pojawi się na ekranie - wszystkie kobiety powiedzą: 'To jest godna pogardy przesada!'. Wtedy mężczyźni mogliby zareagować: 'Tak, ale...'." - ujawnił Fincher dodając, że Affleck szybko zrozumiał w czym rzecz: "Ktoś taki jak w teledysku 'Blurred Lines'?"- miał spytać reżysera.

"Była niezwykle dojrzała. Nie była zadurzona tymi 15 minutami sławy (jakie przyniósł jej teledysk do 'Blurred Lines'). Traktowała wszystko niezwykle poważnie" - Fincher był pełen uznania wobec profesjonalizmu młodej aktorki.



Ratajkowski kontynuowała swoją przygodę z kinem. W kinowej wersji serialu "Ekipa" pojawiła się co prawda tylko w epizodzie, ale w sierpniu 2015 roku na polskie ekrany trafił film "We Are Your Friends", w którym Ratajkowski zagrała już główną rolę kobiecą.



W obrazie, będącym opowieścią o "upalnych kalifornijskich nocach i najlepszych i dyskotekach w Los Angeles", 23-latce partnerował na ekranie Zach Efron.

Następnie aktorka pojawiła się w serialu "Easy", którym swoim nazwiskiem promował Joe Swanberg. Jej postać nazywała się... Allison Lizowska, czyli znów polskie korzenie dały znać o sobie.

Po krótkiej przerwie od aktorstwa, w 2018 roku Ratajkowski pojawiła się aż w czterech produkcjach. Zagrała główne role w thrillerze "Witaj w raju", w którym na ekranie partnerował jej Aaron Paul i komedii romantycznej "Cruise". Oglądaliśmy ją też w sensacyjnym "In Darkness", a także w niewielkiej roli w komedii "Jestem taka piękna", której gwiazdą była Amy Schumer.

Najnowsza kreacja gwiazdy pochodzi natomiast z komedii akcji "Złodziej i oszustka", której główni bohaterowie - zadłużona aktorka oraz złodziej sztuki - łączą siły, żeby dokonać śmiałej kradzieży i uwolnić się od kłopotów. Na ekranie partnerował jej tym razem The James.



Co prawda nagród filmowych na jej koncie na razie brak, ale Ratajkowski może się pochwalić tytułem "Kobiety Roku" przyznanej w 2013 przez magazyn "Esquire". Aktorka otrzymała w głosowaniu czytelników aż 65 procent głosów zostawiając w tyle takie piękności, jak Jennifer Lawrence i Kate Upton. Z kolei w 2015 roku zajęła drugie miejsce w rankingu "Hot 100", w którym głosowali czytelnicy magazynu "Maxim".

Ratakowski nie boi się też publicznie wyrażać swoich poglądów, co udowodniła jakiś czas temu, prezentując dosyć osobliwy napis na swoim ciele dotyczący Harveya Weinsteina...

Jeśli chodzi o życie prywatne, to nie mamy dobrych fanów dla fanów pięknej gwiazdy - Emily nie jest już singielką. W 2018 roku wyszła za mąż za aktora i producenta Sebastiana Bear-McClarda.



Aktorka cieszy się też ogromną popularnością w mediach społecznościowych. Tylko na Instagramie obserwuje ją aż 26,5 mln osób.