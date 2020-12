Emily Ratajkowski nago prosto spod prysznica. Modelka pokazała ciążowy brzuch

Uchodzi za jedną z najseksowniejszych kobiet świata. Zrobiła karierę w modelingu, stara się zaistnieć także jako aktorka. Widzowie mogą znać Emily Ratajkowski z takich produkcji, jak m.in. "Zaginiona dziewczyna", "We Are Your Friends" oraz "Złodziej i oszustka". W październiku gwiazda podzieliła się z fanami radosną nowiną, że spodziewa się dziecka. Teraz na jej Instagramie pojawił się kadr, na którym pozuje zupełnie nago, dumnie prezentując ciążowy brzuszek.

Emily Ratajkowski wie, jak zwrócić na siebie uwagę / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Emily Ratajkowski to światowej sławy modelka i aktorka. Jest córką malarza Johna Ratajkowskiego, który ma polskie korzenie.



Swoją karierę rozpoczęła już w wieku 14 lat, a ogromną popularność przyniósł jej występ w kontrowersyjnym teledysku do piosenki "Blurred Lines" Robina Thickle z 2013 roku.

29-latka świetnie radzi sobie w mediach społecznościowych i dobrze wie, czym przyciągnąć uwagę fanów. Jej instagramowy profil obserwuje ponad 29 milionów osób.

Od niedawna możemy oglądać kadry modelki, na których dumnie prezentuje swój ciążowy brzuszek. O tym, że spodziewa się dziecka, poinformowała fanów w październiku, co większość z nich odebrała z wielkim entuzjazmem.



Na najnowszym zdjęciu Emily Ratajkowski zdecydowała się pokazać nieco więcej, niż zazwyczaj. W jej internetowej galerii znalazł się bowiem kadr, na którym modelka pozuje zupełnie nago tuż po wyjściu spod prysznica. Zaparowane lustro rozmywa jedynie jej twarz, skupiając uwagę internautów na coraz większy brzuch gwiazdy.

Fani gwiazdy są zachwyceni zarówno jej świetną ciążową figurą, jak i odwagą w publikacji tak odważnego ciążowego kadru. Najnowsze zdjęcie Emily Ratajkowski w mgnieniu oka zyskało ponad milion wirtualnych serduszek, a w komentarzach mogliśmy zobaczyć całą lawinę komplementów i ciepłych słów skierowanych pod adresem ciężarnej modelki.

"Jesteś powodem, dla którego się uśmiecham", "Emily jesteś królową!", "Przepięknie!", "Cieszę się Twoim szczęściem", "Cudowna" - piszą internauci.



