Piosenka "Blurred Lines" w 2013 roku była jedną z najpopularniejszych. Klip tego utworu ma ponad 760 mln odtworzeń. W nieocenzurowanej wersji teledysku można zobaczyć m.in. Emily Ratajkowski, która pokazuje się tam topless wraz z Elle Evans i Jessi M'Bengue.

Tekst piosenki oraz teledysk od początku wywołały mnóstwo dyskusji. Klip nazwano seksistowskim oraz poniżającym kobiety. Słowa utworu miały natomiast promować kulturę gwałtu. Autorzy hitu przez wiele lat odrzucali zarzuty. W 2019 roku Pharrell Williams w magazynie "GQ" otwarcie przyznał, że teraz patrzy na to inaczej.

Emily Ratajkowski molestowana seksualnie przez Robina Thicke'a?

Emily Ratajkowski w swojej książce "My Body" ujawniła właśnie, co działo się na planie teledysku "Blurred Lines". Gwiazda opisuje w książce niestosowne zachowanie wokalisty. Modelka wyznała, że była obmacywana przez Robina Thicke'a.

"Nagle, zupełnie znikąd, poczułam zimne i obce dłonie, obejmujące moje nagie piersi. Instynktownie się odsunęłam, a gdy się odwróciłam, zobaczyłam Robina Thicke'a" - pisze aktorka. "Uśmiechnął się tym swoim głupkowatym uśmiechem i odsunął. Reżyserka krzyknęła do mnie, czy wszystko ze mną w porządku" - wspominała Ratajkowski. Przyznała, że czuła się upokorzona i powinna była zareagować inaczej.

Zachowanie Thicke'a z planu potwierdziła reżyserka klipu - Diane Martel. "Pamiętam ten moment. Stał za nią, ponieważ oboje byli z profilu".

Robin Thicke o "Blurred Lines": Nie zobaczycie już takiego teledysku

Na początku 2021 roku Robin Thicke zabrał głos na temat kontrowersji związanych z piosenką i teledyskiem. Przyznał, że pewne rzeczy nie powinny się wydarzyć i że nie będzie już realizował takich klipów.

"Wybuchła dyskusja, która była potrzebna. Kultura i społeczeństwo od tamtego czasu poszła bardzo do przodu. Nie zobaczycie już nigdy takiego teledysku w moim wykonaniu" - stwierdził.

Emily Ratajkowski - jedna z najseksowniejszych kobiet świata

Emily Ratajkowski uważana jest za jedną z najseksowniejszych kobiet świata. Zrobiła karierę w modelingu, stara się zaistnieć także jako aktorka. Widzowie mogą ją znać z takich produkcji, jak m.in. "Zaginiona dziewczyna", "We Are Your Friends" oraz "Złodziej i oszustka".



Jest córką malarza Johna Ratajkowskiego, który ma polskie korzenie. Swoją karierę rozpoczęła już w wieku 14 lat, a ogromną popularność przyniósł jej występ w kontrowersyjnym teledysku do piosenki "Blurred Lines" Robina Thickle z 2013 roku.

30-latka świetnie radzi sobie w mediach społecznościowych i dobrze wie, czym przyciągnąć uwagę fanów. Jej instagramowy profil obserwuje ponad 28 milionów osób.



