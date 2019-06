​Emily Ratajkowski: Marka sama w sobie

W piątek, 7 czerwca, urodziny obchodzi Emily Ratajkowski, jedna z najpiękniejszych kobiet świata, modelka, aktorka i gwiazda Instagrama, którą obserwuje na portalu społecznościowym aż 23 mln osób.

Niewiele jest obecnie gwiazd piękniejszych niż Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski urodziła się w 7 czerwca 1991 roku w Londynie. Nim pojawiła się w Kalifornii, mieszkała w Irlandii i na Majorce. W wieku 14 lat związała się z agencją modelek Ford Models. Jest córką malarza i pisarki. Jej ojciec posiada polskie korzenie. Emily od początku kariery sugerowano zmianę nazwiska na łatwiejsze, ale jak twierdzi - tata poprosił, by tego nie robiła.



Emily Ratajkowski rozgłos zdobyła w 2013 roku po występie w teledysku Robina Thicke'a "Blurred Lines". Jej taniec topless przed kamerą wywołał spore zamieszanie i spowodował nałożenie cenzury na wideoklip. Wdziękowi pięknej Emily uległ także frontman zespołu Maroon 5 - Adam Levine, który zatrudnił ją do występu w klipie do piosenki "Love Somebody".

Emily Ratajkowski urodziła się w 7 czerwca 1991 roku w Londynie. Nim pojawiła się w Kalifornii, mieszkała w Irlandii i na Majorce. W wieku 14 lat związała się z agencją modelek Ford Models. Jest córką malarza i pisarki. Jej ojciec posiada polskie korzenie. Emily od początku kariery sugerowano zmianę nazwiska na łatwiejsze, ale jak twierdzi - tata poprosił, by tego nie robiła.

Ratajkowski nie spoczęła na laurach. "Pragnę zostać marką popularną na całym świecie. Osobą, która swoim nazwiskiem może sprzedać wszystko" - powiedziała w 2013 roku wywiadzie dla czasopisma "New York Times".

W 2014 roku Ratajkowski zadebiutowała na kinowym ekranie w filmie Davida Finchera "Zaginiona dziewczyna". W rozmowie z magazynem "GQ" Fincher ujawnił, że pomysł na angaż Ratajkowski wziął się z pogawędki z odtwórcą głównej roli w "Zaginionej dziewczynie" - Benem Affleckiem.



"Rozmawiałem z Benem o tym, że aktorka, która wcieli się w postać Anne, musi niezwykle wyraźnie dzielić męską i żeńską część widowni. Potrzebowaliśmy kogoś, kto - gdy pojawi się na ekranie - wszystkie kobiety powiedzą: 'To jest godna pogardy przesada!'. Wtedy mężczyźni mogliby zareagować: 'Tak, ale...'." - ujawnił Fincher dodając, że Affleck szybko zrozumiał w czym rzecz: "Ktoś taki jak w teledysku 'Blurred Lines'?"- miał spytać reżysera.

"Była niezwykle dojrzała. Nie była zadurzona tymi 15 minutami sławy, jakie przyniósł jej teledysk do 'Blurred Lines'. Traktowała wszystko niezwykle poważnie" - Fincher był pełen uznania wobec profesjonalizmu młodej aktorki.



Po występie u Finchera Ratajkowski kontynuowała przygodę z kinem. W kinowej wersji serialu "Ekipa" pojawiła się co prawda tylko w epizodzie, ale pod koniec sierpnia 2015 roku na polskie ekrany trafił jednak film "We Are Your Friends", w którym Ratajkowski zagrała już główną rolę kobiecą. W obrazie, będącym opowieścią o "upalnych kalifornijskich nocach i najlepszych i dyskotekach w Los Angeles", partnerował jej na ekranie Zac Efron.

Movie Awards? Na razie brak. Ratajkowski może się jednak pochwalić tytułem Kobiety Roku przyznanej w 2013 przez magazyn "Esquire". Aktorka otrzymała w głosowaniu czytelników aż 65 procent głosów zostawiając w tyle takie piękności, jak Jennifer Lawrence i Kate Upton.



Kolejne produkcje Emily Ratajkowski: thriller "In Darkness" oraz komedia romantyczna "Cruise" trafiły na ekrany kin w 2018 roku. Nie okazały się jednak warte uwagi i przeszły bez większego echa. Nieco głośniej było o thrillerze "Cruise", w którym aktorka stworzyła ekranową parę ze znanym z "Breaking Bad" Aaronem Paulem, oraz komedii "Jestem taka piękna", gdzie Ratajkowski wystąpiła wraz z innymi ikonami piękna: m.in. Naomi Campbell.

W międzyczasie gwiazda wystąpiła też w serialu "Easy" Joe Swanberga, prezentacji losów mieszkańców Chicago, którzy błądzą w labiryncie miłości, technologii i kultury.Jej najnowsza rola pochodzi natomiast z kryminału "Lying and Stealing" Matta Aseltona, w którym na ekranie partnerował jej Theo James.



Emily Ratajkowski na gali MET