Emi Buchwald z Paszportem "Polityki". "Za czuły i nieoczywisty portret młodego pokolenia"

Emi Buchwald z Paszportem "Polityki"

W niedzielę wieczorem ogłoszono tegorocznych laureatów Paszportów "Polityki". W kategorii Film zwyciężyła Emi Buchwald, reżyserka wyprodukowanego w Studiu Munka SFP debiutu fabularnego "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" .



"Za pewność w kreowaniu intymnej atmosfery i odważne spojrzenie w kierunku metafizyki, za czuły i nieoczywisty portret młodego pokolenia uwikłanego w skomplikowane relacje rodzinne w filmie 'Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej'" - tak Kapituła przyznająca Paszporty "Polityki" uzasadniła swój wybór.

"Rozumiem tę decyzję, ponieważ mój paszport kończy ważność w przyszłym tygodniu i to ma sens" - humorystycznie zaczęła swoje podziękowania Emi Buchwald.

"Chciałabym się tym Paszportem podzielić z kilkoma osobami - fizycznie nie będzie to możliwe, ale chciałabym wspomnieć te osoby. Byłaby to na pewno cała ekipa filmu 'Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej'. Film to jest praca zbiorowa, a ja jestem tylko reprezentantką tych wspaniałych ludzi. Zdecydowanie Paszport należałby się też Maćkowi Buchwaldowi za bycie nie tylko filmowcem, ale też moim mężem. Całej mojej rodzinie, która jest dla mnie największą inspiracją. Film 'Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej' opowiada o czwórce rodzeństwa, więc Paszport też by się należał wszystkim matkom, które wychowują takie wielodzietne rodziny" - dodała reżyserka.

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" to pełnometrażowy debiut Emi Buchwald. Tytuł zdobył na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni m.in. Złotego Pazura przyznawanego za "odwagę formy i treści", nagrodę za najlepszą reżyserię i drugoplanową rolę kobiecą (dla Karoliny Rzepy) oraz Nagrodę Dziennikarzy. Doceniono również reżyserkę castingu Katarzynę Gryciuk-Krzywdę.

Film jest historią czwórki rodzeństwa, która próbuje zachować bliskość, mimo że każde z nich mierzy się z własnymi lękami, samotnością i emocjonalnymi problemami.

Emi Buchwald jest absolwentką Wydziału Reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi oraz kursu dokumentalnego w Szkole Wajdy. Zadebiutowała w 2010 roku krótkometrażowym dokumentem "Bracia". Jej kolejne projekty: "Nauka" (2016), "Heimat" (2017) oraz zrealizowane w Studiu Munka "Piękna łąka kwietna" (2022) i "Echo" (2023) zdobyły kilkadziesiąt nagród na festiwalach w Polsce i na świecie.



Emi Buchwald jest także laureatką Nagrody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii Film. Trójka odtwórców głównych ról: Izabella Dudziak, Bartłomiej Deklewa i Karolina Rzepa otrzymała nominacje do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego przyznawanej młodym aktorkom i aktorom wyróżniającym się wybitną indywidualnością.

Film "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" trafi na ekrany polskich kin 13 marca. Dystrybutorem tytułu jest firma Kino Świat.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" [trailer] materiały prasowe

Paszporty "Polityki"

Paszporty "Polityki" to nagroda kulturalna ustanowiona 33 lata temu przez tygodnik "Polityka". Rokrocznie przyznawana jest w siedmiu kategoriach: literatura, film, teatr, muzyka poważna, sztuki wizualne, estrada oraz kultura cyfrowa. Zgodnie z deklaracją redakcyjną, jest wyróżnieniem dla twórców, którzy zaskakują swoimi osiągnięciami i przez to zasługują na opiekę, wsparcie i promocję. Nazwa nagrody - Paszport - miała być symboliczną przepustką do świata wielkiej, międzynarodowej sztuki.

W kategorii FILM w tym roku nominowani byli również: Kordian Kądziela - reżyser filmu "LARP. Miłość, trolle i inne questy" oraz aktor Eryk Kulm - odtwórca tytułowej roli w filmie "Chopin, Chopin!".