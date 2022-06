Gdy go poznałem, miał talent wart miliona dolarów. Teraz ma milion dolarów" - tak podsumował kiedyś swoją znajomość z Elvisem Presleyem jego menedżer Tom Parker. "Pułkownik" oficjalnie objął pieczę nad karierą muzyka w 1955 roku i sprawował ją aż do 1977. To on zapewnił Presleyowi dochodowe kontrakty i sukces komercyjny, ale to także on - napędzany chciwością - zabierał mu znaczną część zysku i uczynił z niego "produkt marketingowy", powielając wizerunek artysty na milionach gadżetów. Z kolei po śmierci Elvisa był oskarżany o to, że przyczynił się do jego zgonu, podsuwając muzykowi na przemian tabletki na sen i na pobudzenie.

To właśnie kontrowersyjna relacja muzyka i menedżera stała się głównym motywem filmu "Elvis" Baza Luhrmanna , który od piątku możemy oglądać w polskich kinach.

Elvis Presley był "seksualnym drapieżnikiem"?

Mimo iż Luhrmann przyznał, że jego obraz miał przełamać stereotypowy wizerunek Presleya jako muzycznej ikony, króla rock'n'rolla, a jednocześnie ukazać mechanizmy rządzące w owym czasie amerykańskim show-biznesem, australijski reżyser pominął pewien drażliwy wątek biografii Presleya.

Jedną z nich miała być słabość wokalisty do nieletnich dziewcząt, o czym pisał w książce "Elvis Presley: A Southern Life" Joel Williamson. Zwrócił on uwagę na "nieodpowiednie zachowanie" Presleya w stosunku do szalejących za nim dziewczyn, które często próbowały dostać się do jego garderoby po koncertach. Jedna z nich, Frances Forbes, opowiedziała swego czasu w rozmowie z "Daily Mail, że gdy miała 14 lat, musiała powstrzymywać erotyczne zapędy gwiazdora.

Williamson przypominał także epizod z 1954 roku, kiedy Presleyowi podczas stosunku z jedną z fanek pękła prezerwatywa. Spanikowany gwiazdor miał zwrócić się o pomoc do przyjaciół, którzy załatwili dziewczynie aborcję, a sprawa nigdy nie ujrzała światła dziennego.

Zachowanie Presleya w czasach MeToo z łatwością kwalifikowałoby go jako "seksualnego drapieżnika". Potwierdza to wspomnienie żony Presleya, Priscilli, która w autobiografii opisywała scenę wymuszonego seksu tuż po tym, jak jej mąż oskarżył ją o romans. "Tak prawdziwy mężczyzna kocha się z kobietą" - miał powiedzieć do niej Presley.

Elvis Presley: Nie seks, tylko opieka

Inne osoby z otoczenia Presleya zwracały jednak uwagę, że Presley potrzebował towarzystwa nieletnich dziewczyn nie po to, by zaspokajać erotyczne pragnienia. Ochroniarz gwiazdora Alan Fortas twierdził, że Presley potrzebował młodych dziewczyn nie do seksu, tylko żeby mógł się kimś opiekować. "To były zabawy, nic poważnego" - mówił Fortas. Podobnego zdania był biograf Brent D. Taylor, według którego Presley zapraszał do siebie nastolatki i urządzał pidżama party, podczas którym rozmawiał z nimi do rana.

Z kolei Reuben Fine w książce "Love and Work" stawia tezę, że Presley był świadomy, że za seks z nieletnią grozi mu więzienie. Fakt, że nie wykorzystywał seksualnie swych fanek, był według niego nie oznaką cnotliwości gwiazdora, tylko strachu przed prawnymi konsekwencjami.

Nieco inne spojrzenie na fascynację Presleya młodymi dziewczynami przedstawiła w biografii piosenkarza Alanna Nash, według której silna relacja z matką uniemożliwiała Presleyowi zaangażowanie się w relacje z dojrzałymi kobietami. Rekompensował więc sobie ten kompleks przygodami z nastolatkami.

