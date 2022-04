"Wspaniały filmowiec, jakim jest Baz Luhrmann , przeszedł do historii festiwalu w Cannes jako jedyny reżyser, którego dwa filmy były prezentowane jako filmy otwarcia festiwalu. W 2001 roku był to 'Moulin Rouge' , który brał udział w konkursie głównym festiwalu, a w 2013 roku był to 'Wielki Gatsby' . Wcześniej, bo w 1992 roku Luhrmann był sensacją 45. edycji festiwalu za sprawą jego debiutanckiego 'Roztańczonego buntownika', prezentowanego w jednej z festiwalowych sekcji" - czytamy w oficjalnym ogłoszeniu organizatorów festiwalu w Cannes.



Tegoroczna, 75. edycja Festiwal Filmowego w Cannes, odbywać się będzie w dniach od 17 do 28 maja. O możliwości obejrzenia na nim "Elvisa" mówiono od jakiegoś czasu, jednak dopiero teraz oficjalna premiera tego filmu w trakcie festiwalu została potwierdzona.



Gośćmi premiery będą nie tylko Baz Luhrmann oraz Tom Hanks . Widzowie będą mogli spotkać się również z odtwórcą roli Elvisa Presleya - Austinem Butlerem oraz wcielającą się w rolę Priscilli Presley - Olivią Dejonge .

"Film opowiada o życiu i muzyce Elvisa Presleya przez pryzmat jego skomplikowanej relacji z enigmatycznym menadżerem, pułkownikiem Tomem Parkerem. Historia zgłębia skomplikowaną dynamikę ich relacji na przestrzeni 20 lat. Od momentu zdobycia przez niego sławy aż po jego bezprecedensowy rozgłos. A wszystko to na tle zmieniającego się krajobrazu kulturowego i utraty niewinności w Ameryce. W centrum tej podróży znajduje się jedna z najbardziej znaczących i wpływowych osób w życiu Elvisa Presleya: Priscilla Presley" - czytamy w opisie filmu Luhrmanna.



Kilka dni temu organizatorzy imprezy przekazali, że 18 maja odbędzie się pokaz filmu "Top Gun: Maverick" Josepha Kosinskiego , w którym udział weźmie Tom Cruise . Projekcję poprzedzi rozmowa aktora z dziennikarzem Didierem Allouchem. Tego samego dnia aktor zostanie uhonorowany za całokształt twórczości.



Pod koniec marca ogłoszono natomiast, że 1 lipca trzyletnią kadencję prezesa festiwalu rozpocznie Iris Knobloch, była prezes WarnerMedia na Francję. "W ciągu całej swojej drogi zawodowej zawsze opowiadałam się za kinem. Jestem zaszczycona, że będę mogła dać z siebie wszystko, aby to światowe wydarzenie pozostało wpływowe. Festiwal w Cannes ma kluczowe znaczenie dla podtrzymywania życia kulturalnego. Obecnie świat potrzebuje tego bardziej niż kiedykolwiek" - zwróciła uwagę, cytowana w komunikacie.

Knobloch zastąpi na tym stanowisku Pierre'a Lescure, którego trzecia kadencja upływa 30 czerwca. "Kiedy w czerwcu 2020 r. uzyskałem reelekcję, wyraziłem życzenie, aby zapewnić sobie sukcesję przed upływem trzeciej kadencji. Kobieta przejmująca tę funkcję powinna być najważniejsza. Cieszę się, że Iris Knobloch dołączy do załogi i z przyjemnością przekażę jej pałeczkę, ponieważ bez wątpienia wykaże się wizją i talentem na swoim nowym stanowisku" - zaznaczył obecny prezes festiwalu.

75. festiwal filmowy w Cannes odbędzie się w dniach 17-28 maja. Program oficjalnej selekcji poznamy 14 kwietnia.



