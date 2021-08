Ellen Pompeo: Mąż aktorki był zazdrosny o sceny seksu

Jak informuje serwis "People", Ellen Pompeo dopiero niedawno wyjawiła, jaka była pierwsza reakcja męża Chrisa Ivery'ego na widok jej intymnych scen z Dempsey's McDreamy. "Biedny facet nie miał pojęcia, w co się pakuje" - powiedziała w podkaście "Ladies First" z Laurą Brown .



"Pamiętam, że na początku było mu naprawdę ciężko" - wspominała Pompeo. "Powiedział: "Nie na to się pisałem. Idziesz do pracy i obściskujesz się z nim. Lubię Patricka, jest dobrym gościem, ale..." - miał powiedzieć po obejrzeniu jednego z odcinków. Sytuacji nie poprawia także i to, że aktorka nie ukrywa, że z Patrickiem Dempseyem łączy ją wyjątkowa relacja.

Reklama

Elen Pompeo: Poznała męża w sklepie spożywczym

"Między Patrickiem i mną jest pewna chemia, dzięki której od pierwszego spotkania z jakiegoś powodu wydawało się, że znamy się od stu lat" - powiedziała w wywiadzie dla serwisu "Deadline" Pompeo, dodając, że to, co ich łączy, to prawdziwe uczucie. Czy to oznacza, że jej małżeństwo jest w złej kondycji? Nic bardziej mylnego.



Aktorka spotkała 54-letniego producenta muzycznego Ivery'ego w sklepie spożywczym w 2003 roku, a cztery lata później pobrali się w 2007 roku, podczas intymnej ceremonii w ratuszu w Nowym Jorku.



"Jesteśmy błogosławieni" - powiedziała Pompeo o ich małżeństwie w styczniu 2008 roku, zanim Ivery wtrącił: "Jestem prawdziwym McDreamy!" Pompeo i Ivery mają troje dzieci — córki Stellę Lunę (11), Siennę May (6) i syna Eli Christophera (4).

Czytaj więcej! Ellen Pompeo wzywa "białe Hollywood" do pomocy!