Ellen Burstyn otrzyma honorowego Złotego Lwa w Wenecji

93-letnia Ellen Burstyn otrzyma honorowego Złotego Lwa za swój artystyczny dorobek. Aktorka, która zyskała sławę dzięki produkcjom, takim jak "Za rok o tej samej porze", "Alicja już tu nie mieszka" czy "Ostatni seans filmowy", w przemyśle filmowym działa od przeszło 50 lat.

Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, Alberto Barbera, oddał hołd jej wieloletniej twórczości i nazwał ją aktorką obdarzoną "rzadko spotykaną intensywnością i prawdą". Ponadto, Barbera podkreślił, że odgrywane przez nią postaci wnosiły do kina głębię i złożoność, uosabiając sprzeczności i transformacje współczesnych kobiet.

"Jej kunszt, który potrafił ukazać ból i codzienny opór z godnością, ironią i odwagą, pozostaje absolutnym wzorem autentyczności w grze aktorskiej i zaangażowaniu społecznym" - dodał.

Ellen Burstyn napisała w oświadczeniu prasowym, że czuje się zaszczycona, mogąc odebrać tak wyjątkowe wyróżnienie. "Nie tylko mogę pojechać do jednego z moich ulubionych miast na świecie. Mogę wrócić do domu, niosąc Złotego Lwa w ramionach! Czuję się zaszczycona - szczęśliwa - przepełniona wdzięcznością!" - pisała.

Wenecki festiwal wśród najlepszych ról aktorki wymienił Lois w "Ostatnim seansie filmowym", Chris w "Egzorcyście", Sarę w "Requiem dla snu" czy tytułową rolę w filmie "Alicja już tu nie mieszka", która przyniosła jej Oscara w 1974 roku.

W ostatnich latach aktorka wystąpiła m.in. w "Cząstkach kobiety", "Opowieści" czy najnowszej odsłonie "Egzorcysty".

Burstyn otrzymała łącznie sześć nominacji do Oscara, w tym pięć dla najlepszej aktorki. Jest laureatką Złotego Globu, Tony, Emmy i nagrody BAFTA.

Swoją statuetkę odbierze podczas 83. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, który odbędzie się w dniach 2-12 września.