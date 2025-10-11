Ekscytująca nowina! Gwiazda popu w sequelu "Diabeł ubiera się Prady"



Film "Diabeł ubiera się u Prady" trafił do kin w 2006 roku i był adaptacją bestsellerowej powieści Lauren Weisberger. Opowiadał historię Andy Sachs (Anne Hathaway), młodej dziennikarki, która podejmuje pracę u nieprzewidywalnej i despotycznej Mirandy Priestly (Meryl Streep) - redaktor naczelnej fikcyjnego magazynu "Runway".

W obsadzie pojawili się również Emily Blunt i Stanley Tucci, a film zyskał status kultowego, nie tylko dzięki błyskotliwym dialogom, ale też za sprawą fenomenalnych kreacji aktorskich i ikonicznych stylizacji.

Od jakiegoś czasu wiemy, że trwają prace nad kontynuacją, a teraz otrzymaliśmy kolejna ekscytującą wiadomość!

"Diabeł ubiera się u Prady": gwiazda popu w obsadzie

Serwis Deadline właśnie przekazał, że do obsady filmu dołączy Lady Gaga, jednak na razie nie wiemy, w jaką postać się wcieli.

To kolejna produkcja w filmografii artystki. W tym roku mogliśmy ją oglądać w epizodycznej roli w serialu "Wednesday", a kilka lat temu w jednym sezonie "American Horror Story", ale ma też inne istotne role na swoim koncie: "Narodziny gwiazdy" (nominacja do Oscara), "Dom Gucci" oraz "Joker: Folie a Deux".

"Diabeł ubiera się u Prady": co wiemy?

Według nieoficjalnych doniesień fabuła sequela skupi się na dalszych losach Mirandy Priestly - legendarnej redaktor naczelnej magazynu "Runway". Tym razem bohaterka musi zmierzyć się z brutalną rzeczywistością upadającej prasy drukowanej i powalczyć o przetrwanie w świecie zdominowanym przez cyfrowe media i reklamowe budżety. Co ciekawe, przeciwniczką - lub może sojuszniczką - ma być postać grana wcześniej przez Emily Blunt, która w nowej odsłonie jest wpływową dyrektorką luksusowej korporacji modowej.

Premiera filmu jest planowana na 1 maja 2026 roku.