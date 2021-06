Ekranowe twarze alkoholizmu

11 czerwca na ekrany polskich trafi nagrodzony Europejską Nagrodą Filmową oraz Oscarem "Na rauszu" Tomasa Vinterberga z główną rolą Madsa Mikkelsena jako borykającego się z problemem alkoholowym nauczyciela. Z tej okazji przypominamy ikoniczne role zmagających się z uzależnieniem od alkoholu postaci, jakie stworzyli na ekranie polscy aktorzy i... aktorki.

"Pętla": Samotność alkoholika

Jedną z pierwszych przekonujących kreacji alkoholika w polskim kinie stworzył Gustaw Holoubek w reżyserskim debiucie Wojciecha Jerzego Hasa "Pętla", będącym ekranizacją opowiadania Marka Hłaski.



Akcja filmu toczy się w ciągu jednego dnia. Głównym bohaterem jest Kuba (Holoubek), rozpaczliwie walczący z nałogiem pijaństwa. Po południu, wraz z narzeczoną Krystyną (Aleksandra Śląska) ma udać się do lekarza, który zaaplikuje mu kurację. Na razie musi czekać. Czeka samotnie w mieszkaniu, które przypomina nieco rekwizytornię teatru. Co jakiś czas dzwoni telefon. To znajomi, niby współczujący, a tak naprawdę wścibscy i denerwujący. Kuba nie wytrzymuje. Poirytowany wychodzi na miasto. Włóczy się bez celu po ulicach, spotyka młodzieńczą miłość, wdaje się w burdę i ląduje w komisariacie. Wypuszczony idzie do baru "Pod orłem", gdzie znów sięga po kieliszek. W konsekwencji Kuba - uświadamiając sobie, że nigdy nie pokona nałogu - popełnia samobójstwo.

"'Pętla' jest filmem cholernie pesymistycznym (...) Celowo wolne tempo narracji chwilami męczy i drażni. Niemal namacalnie oddaje duszny ciężar przygniatający bohatera. Ulatują resztki nadziei, pętla zaciska się. Odtwarzający postać Kuby Gustaw Holoubek daje wstrząsające studium życiowego bankruta, targanego sprzecznymi uczuciami od otępienia do szaleństwa. Kamera niemal nie pozwala mu wyjść poza kadr, śledzi każdy ruch i wyraz twarzy. Odmierza etapy jego upadku, aż do tragicznego końca" - pisał tuż po premierze jeden z krytyków.

"'Pętla' nie była jednak tylko i wyłącznie opowieścią o alkoholizmie. Has przyznawał, że chodziło mu raczej o zrobienie filmu o samotności oraz wyobcowaniu. Dlatego obraz rzeczywistości nie jest w nim obiektywny, a subiektywny, czyli taki, jakim widzi go udręczony nałogiem Kuba" - pisała Iwona Grodź w "Kwartalniku Filmowym".