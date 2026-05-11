"Nieśmiertelny" w Łodzi. Henry Cavill zawitał do Polski

Od niedawna trwają prace na planie nowej wersji kultowego filmu "Nieśmiertelny". Główną gwiazdą jest Henry Cavill. Aktora bardzo dobrze znamy z roli Geralta z netfliksowego "Wiedźmina".

Na ekranie zobaczymy również inne gwiazdy: Russell Crowe wystąpi jako Ramirez, Dave Bautista jako Kurgan, a Karen Gillan jako Heather, ukochana bohatera. Za reżyserię odpowiada Chad Stahelski (twórca serii "John Wick").

Ekipa produkcji od kilku dni przebywa w Polsce, co potwierdzili w rozmowie z "Faktem" przedstawiciele Łódź Film Commission. Twórców wraz ze sprzętem można było dostrzec m.in. w okolicach archikatedry czy na terenie dworca Łódź Fabryczna.

Na miejscu przebywa również główna gwiazda. Henry Cavill brał udział w scenach walki na miecze, budząc ogromne zainteresowanie mieszkańców.

Ekipa filmu "Nieśmiertelny" w Łodzi (źródło: materiały redakcji "Faktu") Fakt

"Nieśmiertelny": o czym opowiadał kultowy film fantasy?

Film z 1996 roku z Christopherem Lambertem i Seanem Connerym opowiadał o wiecznej walce nieśmiertelnych, rozgrywanej przez wieki - od Szkocji po współczesny Nowy Jork. Choć w kinach początkowo nie został doceniony, na przestrzeni lat znalazł grono wiernych fanów, a dzięki ich uwielbieniu powstało kilka kontynuacji oraz serial telewizyjny.

