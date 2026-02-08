Edward Linde-Lubaszenko nie żyje. Uwielbiany aktor miał 86 lat

"Żegnaj, Tato" - głosi krótka wiadomość zamieszczona na profilu Olafa Lubaszenki w serwisie Instagram. Załączono do niej czarnobiałe zdjęcie Edwarda Linde-Lubaszenki.

Edward Linde-Lubaszenko. Kariera

Edward Linde-Lubaszenko urodził się 23 sierpnia 1939 roku w Białymstoku. Choć początkowo pragnął zostać lekarzem, fascynacja aktorstwem okazała się silniejsza. Zaczął od występów w amatorskim teatrze we Wrocławiu. W 1963 roku zdał eksternistyczny egzamin aktorski, później ukończył też Wydział Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

Na ekranie zadebiutował w wieku 27 lat w dramacie "Ktokolwiek wie..." w reżyserii Kazimierza Kutza. Później przyszły inne propozycje, w tym serial "Układ krążenia" (1977-78). Dzięki roli doktora Romana Bognara zyskał dużą popularność. W późniejszych latach mogliśmy podziwiać jego talent w takich filmach jak "Psy", "Sztos" i "Poranek kojota".

Linde-Lubaszenko był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. W 2024 roku otrzymał Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Edward Linde-Lubaszenko. Pożegnanie z aktorstwem

W sierpniu 2025 roku w rozmowie z "Faktem" Linde-Lubaszenko zapowiedział, że po niemal sześciu dekadach pracy postanowił przejść na emeryturę. Jego pożegnaniem z aktorstwem był spektakl "Wesele" w Teatrze Narodowym, w którym wcielił się w postać Stańczyka. "To będzie symboliczne pożegnanie z tą sztuką" - zapowiadał.