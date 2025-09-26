Ed Helms szczerze o "Kac Vegas". Nie tak go wychowali

Ed Helms nie ukrywa, że premiera filmu "Kac Vegas" była dla niego wyjątkowo stresującym momentem. Nie chodziło jednak o recenzje krytyków czy box office, ale o reakcję jego rodziców. Aktor wychował się w dość konserwatycznym domu, dlatego udział w komedii pełnej szalonych scen i odważnych żartów wydawał mu się czymś, co może ich rozczarować.

Film, który zmienił karierę Eda Helmsa

" Kac Vegas " z 2009 roku błyskawicznie stał się światowym fenomenem. Opowieść o wieczorze kawalerskim w Las Vegas, który wymknął się spod kontroli, przyniosła twórcom 469,3 miliona dolarów wpływów i doczekała się dwóch sequeli. Helms, obok Bradleya Coopera, Zacha Galifianakisa i Justina Barth’y, stworzył jedną z najbardziej pamiętnych ekranowych paczek znajomych. Rola Stu, dentysty budzącego się po nocy pełnej szaleństw z wybitym zębem i niespodziewaną żoną, otworzyła mu drogę do kolejnych projektów.

"Nie tak mnie wychowali"

Aktor przyznał, że obawiał się chwili, gdy rodzice zobaczą film po raz pierwszy. "Dorastałem w domu politycznie postępowym, ale bardzo zachowawczym społecznie. 'Kac Vegas' to szaleństwo, a nie coś, do czego mnie wychowano" - wspominał w rozmowie w podcaście "Where Everybody Knows Your Name" prowadzonym przez Teda Dansona.

Helms był już wtedy znany z "The Daily Show" i roli Andy’ego Bernarda w "The Office", jednak "Kac Vegas" miał zupełnie inny ciężar gatunkowy. "Miałem 35 lat, a i tak byłem zdenerwowany, że moi rodzice to zobaczą" - dodał.

Największym zaskoczeniem okazała się jednak reakcja matki. Helms wspomina, że podczas premiery filmu, gdy światła w sali kinowej się zapaliły, spojrzał na nią i zobaczył łzy. "Przez chwilę pomyślałem, że złamałem serce mojej mamie" - mówił. Okazało się jednak, że były to łzy szczęścia. "Powiedziała, że to było tak zabawne, i po prostu mnie uściskała. To był wyjątkowy moment, którego nigdy nie zapomnę."

Helms żartuje dziś, że film zdobył serca nie tylko studentów i imprezowiczów, ale także starszego pokolenia. "Myślę, że babcie też go uwielbiają, bo widzą w tych chłopakach po prostu słodkich chłopców, którzy wpakowali się w tarapaty" - przyznał.