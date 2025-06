Dzisiaj wieczorem Polsat wyemituje wielki hit. Trudno będzie oderwać się od ekranu

Oprac.: Justyna Miś Wiadomości

W filmie "Bestia" grany przez Idrisa Elbę Nate Samuels wraz z córkami trafia do RPA, gdzie z pozoru niewinna podróż przeradza się w dramatyczną próbę przetrwania. Reżyser Baltasar Kormákur zadbał o to, by utrzymać widzów w napięciu do ostatniej minuty. Tytuł zostanie dzisiaj pokazany w telewizji.

Zdjęcie "Bestia" / Universal Pictures - RVK Studios/Collection Christophe / East News