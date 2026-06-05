Dzisiaj w telewizji widowiskowy film sci-fi. Efekty specjalne wciąż robią wrażenie

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

"Ewolucja planety małp" to widowiskowa kontynuacja serii pokazującej walkę o przetrwanie i budowanie porozumienia między gatunkami. Film Matta Reevesa wyróżnia znakomita obsada i efekty specjalne, za które tytuł otrzymał nominację do Oscara. Produkcja zostanie dziś wieczorem wyemitowana w telewizji.

Mężczyzna w czarnym ubraniu wojskowym stoi w otwartych drzwiach z poważnym wyrazem twarzy, w tle fragment metalowego wnętrza.
Gary Oldman w filmie "Ewolucja planety małp" (2014)materiały prasowe

"Ewolucja planety małp": widowiskowa kontynuacja słynnej serii. Mieszanka kina akcji i science-fiction

Minęła dekada od wybuchu śmiertelnego wirusa, który zdziesiątkował ludzką populację. W tym czasie genetycznie zmodyfikowane małpy stworzyły własne społeczeństwo. Ich liderem jest Caesar, bohater rewolucji, który dziś stara się przede wszystkim chronić swoją rodzinę i zapewnić bezpieczeństwo całej społeczności.

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Paulina Gandor
Paulina Gandor

Spokój zostaje zakłócony, gdy okazuje się, że w zrujnowanym San Francisco przetrwała grupa ludzi odpornych na wirusa. Na jej czele stoi były policjant Dreyfus, a ważną rolę odgrywają także architekt Malcolm i pielęgniarka Ellie. Spotkanie dwóch światów staje się początkiem niebezpiecznej próby porozumienia.

Film Matta Reevesa jest kontynuacją "Genezy planety małp" i w 2015 roku otrzymał nominację do Oscara za najlepsze efekty specjalne. Andy Serkis po raz kolejny zachwyca w roli Caesara, a na ekranie towarzyszą mu m.in. Gary Oldman, Jason Clarke, Judy Greer i Keri Russell.

"Ewolucja planety małp" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Ewolucja planety małp" zostanie wyemitowany w piątek 5 czerwca o godz. 22:00 w Czwórce.

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