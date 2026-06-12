Dzisiaj w telewizji widowisko sci-fi. Epickie starcie legendarnych potworów

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Dwa legendarne potwory walczące na śmierć i życie, ukryta pod lodem tajemnicza starożytna piramida oraz ekspedycja, która znalazła się w złym miejscu i czasie. Jeżeli ten opis brzmi dla was intrygująco, koniecznie włączcie wieczorem Czwórkę. Dzisiaj na emisji "Obcy kontra Predator" w reżyserii Paula W.S. Andersona.

Dwoje ludzi ubranych w ciepłe kurtki i czapki z goglami na głowie, stojących obok siebie i patrzących w górę.
"Obcy kontra Predator"materiały prasowe

"Obcy kontra Predator": trzymający w napięciu film sci-fi. O czym opowiada?

Akcja filmu rozgrywa się na Antarktydzie, gdzie udaje się międzynarodowa ekspedycja archeologów, naukowców i specjalistów od spraw bezpieczeństwa, zorganizowana przez przemysłowca-miliardera Charlesa Bishopa Weylanda (Lance Henriksen). Grupa ma zbadać niezwykłe zjawisko - nagły wzrost temperatury pod powierzchnią lodu, a na jej czele stoi Alexa "Lex" Woods (Sanaa Lathan).

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Na miejscu naukowcy odkrywają znajdującą się 600 metrów pod powierzchnią lodu starożytną piramidę, która łączy w sobie elementy wielu kultur: azteckiej, egipskiej i kambodżańskiej. Piramida kryje w sobie labirynt komnat tak zaawansowany technicznie, iż jasne staje się, że muszą być one dziełem przedstawicieli obcej cywilizacji, którzy zbudowali je przed tysiącami lat. Ściany jednej z komnat nieoczekiwanie zmieniają położenie, odcinając kilku członków ekspedycji od reszty ich kolegów. To, co miało być przełomowym odkryciem, szybko zamienia się w walkę o przetrwanie. W podziemnym labiryncie budzą się dwie śmiercionośne siły, a ludzie trafiają prosto w sam środek konfliktu między Predatorami a Obcymi.

Za reżyserię odpowiada Paul W.S. Anderson, który napisał scenariusz we współpracy z Danem O'Bannonem.

"Obcy kontra Predator": dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Trzymający w napięciu thriller science fiction "Obcy kontra Predator" będzie można zobaczyć już dziś, 12 czerwca o 22:00 w Czwórce.

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