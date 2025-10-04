"Trzynastu": film wbija w fotel

"Trzynastu" to film o jednej z najbardziej dramatycznych i zarazem heroicznych akcji ratunkowych XXI wieku. Opowiada o dwunastu chłopcach z tajlandzkiej drużyny piłkarskiej i ich trenerze, którzy w czerwcu 2018 roku zostali uwięzieni w zalanej jaskini Tham Luang. Świat wstrzymał oddech, gdy przez wiele dni trwała walka z czasem i żywiołem.

Na ratunek piłkarskiej wyruszyli najlepsi nurkowie jaskiniowi z całego świata, w tym Brytyjczycy John Volanthen ( Colin Farrell ) i Rick Stanton (Viggo Mortensen). Gdy odnaleźli chłopców żywych po 10 dniach pod ziemią, okazało się, że to dopiero początek - najtrudniejsze było ich bezpieczne wydostanie. W niektórych miejscach jaskinia była bowiem tak wąska, że nurkowie ledwo byli w stanie się przecisnąć. W misję zaangażowano 5000 osób z 17 krajów.

Za kamerą w "Trzynastu" stanął zdobywca dwóch Oscarów Ron Howard. Film miał potencjał na wielkie kino festiwalowe i oscarowe laury, ale jego droga do widza była burzliwa. Wskutek przejęcia MGM przez Amazona zrezygnowano z szerokiej dystrybucji kinowej. Decyzję tę skrytykował Viggo Mortensen, nazywając ją "motywowaną czystą chciwością".

"Trzynastu" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Trzynastu" zostanie dzisiaj, 4 października, wyemitowany na kanale Polsat Film o godz. 21.00.

