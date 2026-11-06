Dzisiaj w telewizji trzecia część kultowej serii. Polacy ją uwielbiają

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Dzisiaj w telewizji trzecia część popularnej serii przygodowej "Mumia". Tym razem Rick O'Connell i jego ekipa zmierzą się z potężnym chińskim cesarzem, który po tysiącach lat powraca do życia.

Brendan Fraser jako Rick O'Connell z lornetką w filmie Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka
"Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka"UNIVERSAL PICTURES / Entertainment Pictures / ForumAgencja FORUM

"Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka": trzecia część kultowej serii

Uwielbiani bohaterowie, Rick O'Connell (Brendan Fraser) i jego żona Evelyn (Maria Bello), próbują wieść spokojne życie z dala od niebezpiecznych przygód. Ich syn Alex (Luke Ford) nie zamierza jednak rezygnować z rodzinnej tradycji. Podczas jednej z ekspedycji młody archeolog odkrywa grobowiec chińskiego cesarza Hana (Jet Li), którego ciało przed wiekami zamieniono w terakotowy posąg. Wkrótce okazuje się, że odkrycie może sprowadzić na świat poważne niebezpieczeństwo.

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Justyna Miś
Justyna Miś

"Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka" to trzecia odsłona serii zapoczątkowanej w 1999 roku filmem w reżyserii Stephena Sommersa. Tym razem za kamerą stanął Rob Cohen, a scenariusz napisali Alfred Gough i Miles Millar. Produkcja przyniosła również istotną zmianę w obsadzie: w rolę Evelyn wcieliła się Maria Bello, zastępując Rachel Weisz, która zagrała bohaterkę w dwóch poprzednich częściach.

Film zadebiutował w 2008 roku i mimo chłodnego przyjęcia przez krytyków okazał się sukcesem komercyjnym. Przy budżecie wynoszącym około 145 mln dolarów zarobił na świecie ponad 403 mln dolarów.

"Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka" zostanie wyemitowany w piątek, 6 listopada, na kanale Super Polsat o godz. 21:00.

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