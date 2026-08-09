"Nikita": te sceny akcji wbijają w fotel

Historia zaczyna się od napadu z udziałem grupy punków, który kończy się strzelaniną i śmiercią policjantów. Spośród napastników przeżywa jedynie Nikita (Anne Parillaud). Zamiast trafić do więzienia, dziewczyna otrzymuje drugą szansę - zostaje zwerbowana przez tajne służby i przeszkolona na profesjonalną zabójczynię.

Pod okiem bezwzględnego mentora Boba (Tchéky Karyo) Nikita przechodzi intensywne szkolenie, które całkowicie zmienia jej życie i osobowość. Z buntowniczej i nieprzewidywalnej dziewczyny staje się chłodną, skuteczną agentką działającą na zlecenie państwa. Po zakończeniu treningu otrzymuje nową tożsamość i próbuje zacząć normalne życie. Wszystko komplikuje się jednak, gdy poznaje Marca (Jean-Hugues Anglade) i zakochuje się w nim, próbując pogodzić świat prywatny z bezwzględną rzeczywistością swojej pracy.

Film zdobył międzynarodowe uznanie, a Anne Parillaud otrzymała za swoją rolę prestiżowego Cezara dla najlepszej aktorki. Produkcja była również nominowana do Złotego Globu jako najlepszy film nieanglojęzyczny.

"Nikita" uchodzi dziś za klasykę kina akcji lat 90., która zainspirowała wiele późniejszych produkcji i doczekała się licznych remake'ów oraz serialowych adaptacji.

"Nikita" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Nikita" zostanie wyemitowany dzisiaj, 9 sierpnia, na kanale Polsat Film o godz. 21.00.