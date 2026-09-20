Dzisiaj w telewizji oscarowe widowisko. Za sukcesem filmu stoi Polak

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Dzisiaj w telewizji wyemitowane zostanie arcydzieło w reżyserii Ridleya Scotta. Film zachwycił krytyków i został uhonorowany aż dwoma Oscarami - za najlepszy dźwięk oraz montaż. Co więcej, przy produkcji pracował Polak, który za swoją pracę otrzymał nominację do tej prestiżowej nagrody.

Dwóch mężczyzn na planie filmu 'Helikopter w ogniu' w pomieszczeniu z przemysłowym wyposażeniem.
Na planie filmu "Helikopter w ogniu"REVOLUTION STUDIOS/JERRY BRUCKHE / ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12 VIA AFPAFP

Super Polsat pokaże dziś wieczorem widowiskowy film wojenny Ridleya Scotta. W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się m.in. Josh Hartnett, Eric Bana i Ewan McGregor, a za zdjęcia odpowiadał wybitny polski operator Sławomir Idziak.

Zobacz również:

Ridley Scott na premierze filmu "Obcy. Romulus"
Wiadomości

To jeden z najwybitniejszych reżyserów. Nigdy nie dostał Oscara

Mary Kosiarz
Mary Kosiarz

"Helikopter w ogniu": na planie pracował Polak

Film "Helikopter w ogniu", zrealizowany przez cenionego reżysera Ridley'a Scotta ("Łowca androidów", "Obcy - ósmy pasażer Nostromo", "Gladiator") i znanego producenta Jerry'ego Bruckhaimera, to oparta na faktach opowieść o grupie elitarnych żołnierzy armii USA, wysłanych w ramach sił pokojowych ONZ do Mogadiszu w Somalii w październiku 1993 roku. . Akcja, która miała trwać kilkadziesiąt minut, przerodziła się w dramatyczną, całodniową bitwę. Amerykańscy żołnierze zostają zmuszeni do heroicznej walki o przetrwanie, próbując jednocześnie ratować rannych towarzyszy broni i wydostać się z miasta.

W filmie wystąpili m.in.: Josh Hartnett jako sierżant Matt Eversmann, Eric Bana jako sierżant Norm "Hoot" Hooten, Ewan McGregor jako sierżant John Grimes, Tom Sizemore, Sam Shepard, William Fichtner.

"Helikopter w ogniu" został wyreżyserowany przez Ridleya Scotta na podstawie prawdziwych wydarzeń. Za zdjęcia odpowiadał polski operator Sławomir Idziak, który otrzymał za swoją pracę nominację do Oscara oraz British Academy Awards. Film zdobył dwie statuetki Akademii - za najlepszy montaż i najlepszy dźwięk.

"Helikopter w ogniu" w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Helikopter w ogniu" zostanie dzisiaj, 20 września, wyemitowany na kanale Super Polsat o godz. 21:00.

"Testament" [teaser]materiały dystrybutora
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze