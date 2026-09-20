Dzisiaj w telewizji oscarowe widowisko. Za sukcesem filmu stoi Polak

Super Polsat pokaże dziś wieczorem widowiskowy film wojenny Ridleya Scotta. W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się m.in. Josh Hartnett, Eric Bana i Ewan McGregor, a za zdjęcia odpowiadał wybitny polski operator Sławomir Idziak.

"Helikopter w ogniu": na planie pracował Polak

Film "Helikopter w ogniu" , zrealizowany przez cenionego reżysera Ridley'a Scotta ("Łowca androidów", "Obcy - ósmy pasażer Nostromo", "Gladiator") i znanego producenta Jerry'ego Bruckhaimera, to oparta na faktach opowieść o grupie elitarnych żołnierzy armii USA, wysłanych w ramach sił pokojowych ONZ do Mogadiszu w Somalii w październiku 1993 roku. . Akcja, która miała trwać kilkadziesiąt minut, przerodziła się w dramatyczną, całodniową bitwę. Amerykańscy żołnierze zostają zmuszeni do heroicznej walki o przetrwanie, próbując jednocześnie ratować rannych towarzyszy broni i wydostać się z miasta.

W filmie wystąpili m.in.: Josh Hartnett jako sierżant Matt Eversmann, Eric Bana jako sierżant Norm "Hoot" Hooten, Ewan McGregor jako sierżant John Grimes, Tom Sizemore, Sam Shepard, William Fichtner.

"Helikopter w ogniu" został wyreżyserowany przez Ridleya Scotta na podstawie prawdziwych wydarzeń. Za zdjęcia odpowiadał polski operator Sławomir Idziak, który otrzymał za swoją pracę nominację do Oscara oraz British Academy Awards. Film zdobył dwie statuetki Akademii - za najlepszy montaż i najlepszy dźwięk.

"Helikopter w ogniu" w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Helikopter w ogniu" zostanie dzisiaj, 20 września, wyemitowany na kanale Super Polsat o godz. 21:00.