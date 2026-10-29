Czwórka pokaże dzisiaj nagrodzony dwoma Oscarami film przygodowy z Russellem Crowe'em w roli głównej. "Pan i władca: Na krańcu świata" to widowiskowa opowieść o odwadze, honorze i poświęceniu.

"Pan i władca: Na krańcu świata": oscarowe widowisko

Kapitan Jack "Lucky" Aubrey (Russell Crowe) dowodzi brytyjskim żaglowcem Surprise. Jego misją jest tropienie francuskich korsarzy u wybrzeży Ameryki Południowej. Podczas jednego z patroli okręt zostaje zaatakowany przez Acherona, większą i nowocześniejszą jednostkę przeciwnika. Brytyjczycy ledwo wychodzą ze starcia cało, ale kapitan nie zamierza się poddać. Zamiast wycofać się z niebezpiecznego rejonu, rusza w pościg za francuską fregatą.

Decyzja Aubreya budzi sprzeciw jego przyjaciela, Stephena Maturina (Paul Bettany), lekarza okrętowego i biologa. Maturin obawia się, że pragnienie kolejnego starcia przysłania kapitanowi rozsądek. Aubrey kieruje się jednak poczuciem obowiązku i przekonaniem, że musi doprowadzić misję do końca. Wyprawa wystawi na próbę zarówno jego umiejętności dowódcze, jak i wytrzymałość całej załogi.

Film wyreżyserował Peter Weir, twórca takich produkcji jak "Stowarzyszenie Umarłych Poetów" i "Truman Show". "Pan i władca: Na krańcu świata" zdobył dwa Oscary podczas ceremonii w 2004 roku - za zdjęcia Russella Boyda oraz montaż dźwięku Richarda Kinga. Produkcja została doceniona za realistyczne przedstawienie życia na morzu i rozmach scen batalistycznych.

"Pan i władca: Na krańcu świata" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Pan i władca: Na krańcu świata" zostanie wyemitowany dzisiaj, 29 października, o godz. 23:10 na antenie Czwórki.