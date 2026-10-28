Dzisiaj w telewizji widowiskowe kino akcji inspirowane jedną z najsłynniejszych baśni braci Grimm. "Jaś i Małgosia: Łowcy czarownic" ("Hansel i Gretel: Łowcy czarownic") przedstawia dalsze losy rodzeństwa, które postanawia rozprawić się z czarownicami. W głównych rolach występują Jeremy Renner i Gemma Arterton, a na ekranie pojawia się także polski akcent - Joanna Kulig.

"Jaś i Małgosia: Łowcy czarownic": mroczna wersja znanej baśni

Historia rozpoczyna się 15 lat po tym, jak Jaś (Jeremy Renner) i Małgosia (Gemma Arterton) zdołali uciec z rąk okrutnej czarownicy. Traumatyczne wydarzenia na zawsze odmieniły ich życie. Jako dorośli stali się bezwzględnymi łowcami wiedźm, którzy przemierzają świat, tropiąc niebezpieczne przeciwniczki i wymierzając im sprawiedliwość.

Tym razem rodzeństwo musi zmierzyć się z wyjątkowo groźnym zagrożeniem. Nadchodzi Krwawy Księżyc, a w okolicy zaczynają znikać dzieci. Jaś i Małgosia odkrywają, że za wydarzeniami stoi potężna czarownica Muriel (Famke Janssen). W trakcie walki z siłami ciemności bohaterowie będą musieli również zmierzyć się z tajemnicami z przeszłości.

W obsadzie znaleźli się także Peter Stormare, który wciela się w szeryfa Berringera, oraz Joanna Kulig w epizodycznej roli rudowłosej czarownicy. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Tommy Wirkola.

Film odniósł sukces komercyjny - na całym świecie zarobił ponad 226 mln dolarów. Choć krytycy przyjęli go chłodno, produkcja zyskała widzów szukających dynamicznej akcji i nietypowego spojrzenia na znaną historię.

"Jaś i Małgosia: Łowcy czarownic" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Jaś i Małgosia: Łowcy czarownic" zostanie dzisiaj, 28 października, wyemitowany na kanale Polsat Film o godz. 21:00.