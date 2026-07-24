"Wróg publiczny": thriller, który wyprzedził swoje czasy

Główny bohater filmu "Wróg publiczny", Robert Clayton Dean (Will Smith), jest cenionym prawnikiem, którego życie zmienia się w jednej chwili. Nieświadomie staje się posiadaczem nagrania dokumentującego zabójstwo amerykańskiego kongresmena, sprzeciwiającego się rozszerzeniu uprawnień służb do inwigilowania obywateli. Od tego momentu Dean trafia na celownik.

Mężczyzna traci pracę, środki do życia i zaufanie najbliższych. Ścigany na każdym kroku, może liczyć jedynie na pomoc tajemniczego Edwarda "Brilla" Lyle'a (Gene Hackman), byłego pracownika wywiadu. Razem próbują ujawnić prawdę, zanim będzie za późno.

Za reżyserię filmu odpowiada Tony Scott, twórca takich hitów jak "Top Gun", "Gliniarz z Beverly Hills II" czy "Deja Vu". W obsadzie, obok Willa Smitha i Gene'a Hackmana, znaleźli się także Jon Voight, Lisa Bonet, Regina King, Jason Lee i Jack Black.

Choć "Wróg publiczny" trafił do kin w 1998 roku, wielu widzów i krytyków do dziś podkreśla, że film w zaskakujący sposób przewidział współczesne dyskusje o ochronie prywatności i możliwościach elektronicznego nadzoru. Produkcja do dziś uchodzi za jeden z najlepszych thrillerów politycznych końca XX wieku.

"Wróg publiczny" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Wróg publiczny" zostanie wyemitowany dzisiaj, 24 lipca, o godz. 21.00 na kanale Polsat Film.