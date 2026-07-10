Już dziś w telewizji zostanie wyemitowany "Zakładnik z Wall Street". Thriller w reżyserii słynnej aktorki, Jodie Foster, porusza temat krytyki świata wielkich finansów i mediów, a główne role zagrali George Clooney, Julia Roberts i Jack O'Connell.

"Zakładnik z Wall Street": thriller wbija w fotel

Lee Gates (George Clooney) jest charyzmatycznym prowadzącym popularnego programu telewizyjnego poświęconego inwestowaniu. Podczas jednego z wydań na żywo do studia wdziera się zdesperowany Kyle Budwell (Jack O'Connell), który po utracie wszystkich oszczędności obwinia Gatesa o swoją finansową katastrofę. Uzbrojony mężczyzna bierze prezentera jako zakładnika, a dramatyczne wydarzenia śledzą na żywo miliony widzów. W tym samym czasie producentka programu Patty Fenn (Julia Roberts) próbuje opanować sytuację i wspólnie z Gatesem odkryć, co naprawdę doprowadziło do tajemniczego załamania akcji pewnej korporacji.

Reżyserką filmu jest Jodie Foster, dwukrotna laureatka Oscara, która postawiła na dynamiczną narrację rozgrywającą się niemal w czasie rzeczywistym. Dzięki temu widzowie obserwują rozwój wydarzeń dokładnie tak, jak uczestnicy telewizyjnego programu. Produkcja porusza tematy odpowiedzialności mediów, manipulacji rynkiem finansowym oraz konsekwencji podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Na ekranie ponownie spotkali się George Clooney i Julia Roberts, którzy stworzyli popularny duet w serii filmów "Ocean's" oraz komedii romantycznej "Bilet do raju". Krytycy chwalili ich ekranową chemię, a także kreację Jacka O'Connella, który wiarygodnie wcielił się w zdesperowanego inwestora. Doceniono również sprawne budowanie napięcia i aktualną tematykę filmu.

"Zakładnik z Wall Street" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Zakładnik z Wall Street" zostanie wyemitowany dzisiaj, 10 lipca, o godz. 21:00 na kanale Polsat Film.