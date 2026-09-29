Polsat pokaże dziś czwartą odsłonę jednej z najbardziej widowiskowych serii kina akcji. "Niezniszczalni 4" ponownie łączą na ekranie Jasona Stathama, Sylvestra Stallone'a, Dolpha Lundgrena i Randy'ego Couture'a, a u ich boku pojawiają się m.in. Megan Fox, 50 Cent i Andy Garcia.

"Niezniszczalni 4": Jason Statham i Sylvester Stallone znów ruszają do akcji

Stara gwardia twardzieli powraca w towarzystwie młodszego pokolenia gwiazd kina akcji, by ocalić świat przed trzecią wojną światową. W ręce terrorystów wpada broń masowej zagłady o mocy zdolnej zniszczyć całą planetę. Lee Christmas (Jason Statham) i Barney Ross (Sylvester Stallone) po raz kolejny zwołują ekipę topowych najemników, by stanąć do walki z wyjątkowo bezwzględnym wrogiem.

Tym razem jednak stara gwardia nie wystarczy. Do zespołu twardzieli dołącza więc młode pokolenie reprezentujące nowe style walki, inną taktykę i metody działania. Muszą odbić z rąk terrorystów broń masowej zagłady o niewyobrażalnej sile, zanim trafi ona w ręce dyktatora, który nie cofnie się przed niczym, by ocalić swoją potęgę. Dodatkową komplikacją będzie wybuchowa relacja, która połączy Lee Christmasa ze zmysłową femme fatale Giną (Megan Fox).

W "Niezniszczalnych 4" obok Jasona Stathama, Sylvestra Stallone'a, Dolpha Lundgrena i Randy'ego Couture'a występują m.in. Megan Fox, Curtis "50 Cent" Jackson, Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipio, Levy Tran oraz Andy Garcia.

Za reżyserię odpowiada Scott Waugh. Czwarta część serii łączy charakterystyczne dla "Niezniszczalnych" widowiskowe sceny akcji z nowym pokoleniem bohaterów, którzy mają własne style walki i odmienne metody działania.

"Niezniszczalni 4" dzisiaj w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Niezniszczalni 4" będzie można zobaczyć dziś, 29 września, o godz. 20:30 w Polsacie.