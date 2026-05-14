Dzisiaj w telewizji kultowy film. Ten thriller wbija w fotel

Oprac.: Justyna Miś

Już dziś wieczorem w telewizji będzie można obejrzeć thriller "Wyścig z czasem" z Denzelem Washingtonem w roli głównej. To wciągająca historia bohatera, którego życie wywraca się do góry nogami, gdy zostaje wplątany w śledztwo. Film trzyma w napięciu, dostarczając widzom emocji do ostatniej minuty.

Dwie osoby w jasnym pomieszczeniu; mężczyzna ze skrzyżowanymi ramionami i kobieta w brązowej marynarce z białą koszulą.
"Wyścig z czasem"Image Capital PicturesAgencja FORUM

"Wyścig z czasem": thriller trzyma w napięciu do ostatniej minuty

Film "Wyścig z czasem" opowiada o szefie policji z małego miasteczka na Florydzie, który zostaje uwikłany w sprawę podwójnego morderstwa. Główny bohater, Matt Whitlock, zaczyna prowadzić własne działania, aby odkryć prawdę i jednocześnie uniknąć oskarżenia, ponieważ wszystkie dowody stopniowo zaczynają wskazywać właśnie na niego. Im dłużej trwa śledztwo, tym bardziej bohater traci kontrolę nad sytuacją.

W głównej roli występuje Denzel Washington. Towarzyszą mu m.in. Eva Mendes, Sanaa Lathan oraz Dean Cain. Reżyserem filmu jest Carl Franklin, znany z takich filmów jak "Jeden fałszywy ruch" czy "W bagnie Los Angeles".

Krytycy oceniali film jako solidny, ale dość schematyczny thriller policyjny, który nie wnosi wielu nowych elementów do gatunku, choć chwalono jego sprawne tempo akcji. Widzowie natomiast często doceniali go za angażującą fabułę i obecność uwielbianego Denzela Washingtona.

"Wyścig z czasem" szczególnie może spodobać się osobom, które lubią klasyczne kryminały i thrillery. To także dobra propozycja dla fanów Denzela Washingtona oraz widzów, którzy cenią napięcie, zwroty akcji i historie, w których bohater musi działać pod presją czasu.

"Wyścig z czasem" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Wyścig z czasem" zostanie dzisiaj, 14 maja, wyemitowany na kanale Super Polsat o godz. 21.00.

