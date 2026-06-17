"Za ciosem" to film akcji z 1998 roku, w którym główną rolę zagrał Jean-Claude Van Damme. Produkcja łączy klasyczne kino sensacyjne lat 90. z dynamicznym tempem oraz widowiskowymi scenami. Już dziś w nocy widzowie będą mogli zobaczyć film w telewizji.

"Za ciosem": kultowy film z Jean-Claude Van Dammem

Akcja filmu rozgrywa się w Hongkongu. Marcus Ray, grany przez Van Damme'a, pracuje jako handlarz odzieżą i importer towarów. Jego spokojne życie zostaje gwałtownie przerwane, gdy odkrywa, że w podrabianych jeansach ukrywane są miniaturowe ładunki wybuchowe. Wkrótce okazuje się, że to międzynarodowy spisek, w który zamieszane są rosyjska mafia oraz tajne służby. Bohater zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę, w której każdy kolejny krok przybliża go do ujawnienia globalnej intrygi.

Reżyserem filmu jest Tsui Hark, twórca znany z dynamicznego stylu oraz ogromnego wpływu na azjatyckie kino akcji. "Za ciosem" nie należy do najbardziej cenionych produkcji z udziałem Van Damme'a, jednak z czasem zyskał status ciekawostki dzięki nietypowej fabule oraz połączeniu zachodniego i hongkońskiego stylu realizacji.

"Za ciosem" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Za ciosem" zostanie wyemitowany dzisiaj, 17 czerwca, w Czwórce TV4 o godz. 23:00.