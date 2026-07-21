"Krucjata Bourne'a" to film inspirowany bestsellerową powieścią Roberta Ludluma. Za reżyserię odpowiada nominowany do Oscara Paul Greengrass ("Lot 93", "Kapitan Phillips"), a scenariusz napisał Tony Gilroy ("Michael Clayton"). Już dzisiaj wieczorem widzowie zobaczą tą widowiskową produkcję w telewizji.

"Krucjata Bourne'a": kultowy thriller dzisiaj w telewizji

Minęły dwa lata, odkąd Jason Bourne (Matt Damon) porzucił pracę w CIA i podróżuje po świecie, ukrywając się przed agencją razem z Marie Kreutz (Franka Potente). Teraz mieszkają w Goa, w Indiach. Mimo amnezji, tytułowy bohater układa sobie powoli normalne życie z ukochaną kobietą u boku, ale przeszłość znów daje o sobie znać. Prześladują go sny tak realistyczne, jakby to były niepokojące wspomnienia z czasów, gdy działał na zlecenie agencji. Bourne nie wie, ile z tego, co widzi we śnie wydarzyło się naprawdę, a ile jest wytworem jego wyobraźni.

Tymczasem w Berlinie agent CIA, pracujący dla dyrektor Pameli Landy (Joan Allen) płaci 3 miliony dolarów za akta Neskiego - tajne dokumenty, dotyczące kradzieży 20 milionów dolarów sprzed siedmiu lat. Transakcję pod osłoną nocy przerywa Kirill (Karl Urban), a na miejsce podkłada odciski palców... Bourne'a.

Film "Krucjata Bourne'a" o budżecie 75 mln dolarów okazał się sukcesem finansowym. Zarobił aż 290,8 mln na całym świecie.

Seria o Bournie jest oparta na książkach autorstwa Roberta Ludluma i liczy obecnie pięć odsłon. Oryginalna trylogia z lat 2002-2007 została zrealizowana przez Douga Limana i Paula Greengrassa. Opowiadała ona o mężczyźnie, który zostaje znaleziony nieprzytomny nad morzem. Nie pamięta on swojej przeszłości. W trakcie prywatnego śledztwa dowiaduje się, że był sprawcą zbrodni, którego ostatnia misja zakończyła się niepowodzeniem. Teraz musi uciekać przed swoimi dawnymi zleceniodawcami.

"Krucjata Bourne'a" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Krucjata Bourne'a" będzie można zobaczyć dzisiaj, 21 lipca, o godz. 22:10 w Polsacie.