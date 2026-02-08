Seria o Bournie jest oparta na książkach autorstwa Roberta Ludluma i liczy obecnie pięć odsłon. Oryginalna trylogia z lat 2002-2007 została zrealizowana przez Douga Limana i Paula Greengrassa. Opowiadała ona o mężczyźnie, który zostaje znaleziony nieprzytomny nad morzem. Nie pamięta on swojej przeszłości. W trakcie prywatnego śledztwa dowiaduje się, że był sprawcą zbrodni, którego ostatnia misja zakończyła się niepowodzeniem. Teraz musi uciekać przed swoimi dawnymi zleceniodawcami.

Matta Damona w roli Jasona Bourne'a można było zobaczyć w trzech pierwszych odsłonach serii: "Tożsamość Bourne'a" (2002), "Krucjata Bourne'a" (2004) oraz "Ultimatum Bourne'a" (2007). Nie zdecydował się jednak na udział w kolejnej części, czyli spin-offie "Dziedzictwo Bourne'a" (2012) wyreżyserowanym przez Justina Lina. W rolę głównego bohatera tego filmu, agenta Aarona Crossa, wcielił się Jeremy Renner.

W maju 2014 roku Damon wyraził zainteresowanie powrotem do cyklu o Jasonie Bourne, ale postawił warunek, że reżyserem musi być Paul Greengrass, z którym współpracował przy "Krucjacie Bourne'a" i "Ultimatum Bourne'a". Tak właśnie się stało - w 2016 roku na ekranach kin pojawił się film "Jason Bourne".

"Jason Bourne": finał kultowej serii

Jason Bourne ponownie staje się celem CIA. Trafia w sam środek międzynarodowej siatki terrorystycznej. Przeciwnicy wierzą, że odpowiednio uzbrojony znów przejdzie na ich stronę.

"Miał miejsce krach finansowy, wielka recesja, cyberwojna. Spotykamy naszego bohatera w bardzo nieciekawym położeniu" - powiedział Damon magazynowi "Entertainment Weekly".

U boku Matta Damona oglądamy także: Alicię Vikander, Tommy'ego Lee Jonesa, Julię Stiles oraz Vincenta Cassella.

Film o budżecie 120 mln dolarów zarobił ponad 415 mln dolarów na całym świecie. Ponownie wychwalano rolę Damona oraz doceniono spektakularny sposób nakręcenia scen pościgów.

"Jason Bourne" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Jason Bourne" zostanie wyemitowany dzisiaj, 8 lutego, na kanale Polsat Film o godz. 21.00.