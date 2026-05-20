"Nikita" to kultowy thriller sensacyjny w reżyserii Luc Besson, który ugruntował jego pozycję jako jednego z najważniejszych twórców europejskiego kina akcji. Już dziś w nocy Polacy będą mieli kolejną okazję zobaczyć film w telewizji.

"Nikita": klasyka kina akcji lat 90.

Historia zaczyna się od napadu z udziałem grupy punków, który kończy się strzelaniną i śmiercią policjantów. Spośród napastników przeżywa jedynie Nikita (Anne Parillaud). Zamiast trafić do więzienia, dziewczyna otrzymuje drugą szansę - zostaje zwerbowana przez tajne służby i przeszkolona na profesjonalną zabójczynię.

Pod okiem bezwzględnego mentora Boba (Tchéky Karyo) Nikita przechodzi intensywne szkolenie, które całkowicie zmienia jej życie i osobowość. Z buntowniczej i nieprzewidywalnej dziewczyny staje się chłodną, skuteczną agentką działającą na zlecenie państwa. Po zakończeniu treningu otrzymuje nową tożsamość i próbuje zacząć normalne życie. Wszystko komplikuje się jednak, gdy poznaje Marca (Jean-Hugues Anglade) i zakochuje się w nim, próbując pogodzić świat prywatny z brutalną rzeczywistością swojej pracy.

Film zdobył międzynarodowe uznanie, a Anne Parillaud otrzymała za swoją rolę prestiżowego Cezara dla najlepszej aktorki. Produkcja była również nominowana do Złotego Globu jako najlepszy film nieanglojęzyczny.

"Nikita" uchodzi dziś za klasykę kina akcji lat 90., która zainspirowała wiele późniejszych produkcji i doczekała się licznych remake'ów oraz serialowych adaptacji.

"Nikita" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Nikita" dziś, 20 maja, o godz. 22:40 w Czwórce TV4.