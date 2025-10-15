Recenzja Ta tragedia zszokowała cały świat! Wszystko relacjonowali dziennikarze

"Monachium": epicki film Stevena Spielberga

Po zamachu podczas igrzysk olimpijskich w Monachium w 1972 roku, premier Golda Meir (Lynn Cohen) zatwierdza tajną operację mającą na celu wytropienie i wyeliminowanie wszystkich odpowiedzialnych za atak. W Szwajcarii zostaje powołany pięcioosobowy zespół, na którego czele staje Avner (Eric Bana) – agent wywiadu izraelskiego. Korzystając z pomocy płatnych informatorów, grupa przemierza Europę i Bliski Wschód, ścigając wyznaczone cele. W trakcie operacji bohaterowie zaczynają doświadczać rosnących wątpliwości moralnych.

W filmie "Monachium" w reżyserii Stevena Spielberga wystąpili także: Daniel Craig, Ciarán Hinds, Geoffrey Rush i inni. Scenariusz napisali Tony Kushner i Eric Roth. To epickie widowisko, które spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem krytyków i widzów. Chwalono go m.in. za dojrzałe podejście do trudnego tematu oraz za reżyserię Stevena Spielberga. "Monachium" otrzymało pięć nominacji do Oscarów, w tym za najlepszy film, reżyserię i scenariusz adaptowany.

"Monachium" w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Monachium" zostanie wyemitowany dzisiaj, 15 października, w TV Puls o godz. 22.20. Potrwa do godz. 1.45.

