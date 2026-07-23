"Pewnego razu... w Hollywood": miłosny list Tarantino do kina

Akcja filmu "Pewnego razu... w Hollywood" przenosi widzów do Los Angeles w 1969 roku. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), gwiazda telewizyjnych westernów, coraz bardziej odczuwa, że jego kariera chyli się ku końcowi. U jego boku niezmiennie trwa Cliff Booth (Brad Pitt) - dubler, kierowca i najbliższy przyjaciel. W tym samym czasie tuż obok nich swoje nowe życie rozpoczynają aktorka Sharon Tate (Margot Robbie) i reżyser Roman Polański.

Na tle autentycznych wydarzeń i prawdziwych postaci Tarantino snuje alternatywną historię Hollywood końca lat 60., przeplatając fikcję z rzeczywistością. W filmie pojawiają się także Bruce Lee oraz członkowie sekty Charlesa Mansona, a finał świadomie odbiega od rzeczywistych wydarzeń.

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Quentin Tarantino, dla którego był to dziewiąty pełnometrażowy film. Produkcja zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, otrzymując dwa Oscary - za najlepszą rolę drugoplanową (Brad Pitt) oraz za scenografię. Na swoim koncie ma także trzy Złote Globy i liczne wyróżnienia.

"Pewnego razu... w Hollywood" jest uznawany za jeden z najbardziej osobistych filmów Tarantino. To pełen nostalgii hołd dla dawnego kina, telewizji i kultury Los Angeles lat 60., wypełniony filmowymi odniesieniami, charakterystycznym humorem reżysera i znakomitymi kreacjami aktorskimi.

"Pewnego razu... w Hollywood" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Pewnego razu... w Hollywood" zostanie dzisiaj, 23 lipca, wyemitowany na kanale Super Polsat o godz. 21.00.