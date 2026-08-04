Dzisiaj w Polsacie widowiskowy hit sci-fi. Ten film zachwycił widzów

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Widowiskowe sceny akcji, futurystyczny świat i historia, która zdobyła rzeszę fanów. Film wyprodukowany przez Jamesa Camerona i wyreżyserowany przez Roberta Rodrigueza już dzisiaj zostanie wyemitowany na antenie Polsatu.

Scena z filmu „Alita: Battle Angel”. Mężczyzna w okularach i młoda kobieta stoją w ozdobnym wnętrzu z łukami.
"Alita: Battle Angel"Photo by TWENTIETH CENTURY FOX / LIGHTSTO / COLLECTION CHRISTOPHEL VIA AFPAFP

Miłośnicy widowiskowego kina science fiction mają powód do zadowolenia. Już dziś w telewizji będzie można obejrzeć "Alitę: Battle Angel" - efektowną ekranizację kultowej mangi, za którą odpowiadają Robert Rodriguez oraz James Cameron. Film zachwyca rozmachem, widowiskowymi scenami akcji i imponującymi efektami specjalnymi.

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Justyna Miś
Justyna Miś

"Alita: Battle Angel": widowiskowe science fiction od twórców "Avatara"

Alita (Rosa Salazar) budzi się bez pamięci w świecie przyszłości, którego nie poznaje. Opiekę nad nią roztacza Ido (Christoph Waltz), sympatyczny doktor, który uświadamia sobie, że w ciele porzuconego cyborga kryje się serce i dusza młodej kobiety o niezwykłej przeszłości. Alita uczy się nowego życia na ulicach zdradliwego Miasta Złomu. Podczas gdy Ido stara się chronić ją przed jej własną tajemniczą historią, nowy przyjaciel Ality, Hugo (Keean Johnson), twierdzi, że zna sposób, by przywrócić jej pamięć. Dopiero gdy potężne, śmiertelnie niebezpieczne i skorumpowane siły, które rządzą miastem, rzucają jej wyzwanie, Alita odkrywa klucz do swej przeszłości - posiada niezwykłe zdolności bojowe, a ci, którzy stoją u władzy, nie cofną się przed niczym, by przejąć nad nimi kontrolę. Jeśli Alicie uda się stawić im czoło, może ocalić swych przyjaciół, rodzinę i świat, który zdążyła pokochać.

Film wyreżyserował Robert Rodriguez, a scenariusz napisali James Cameron i Laeta Kalogridis na podstawie kultowej mangi Yukito Kishiro. Cameron przez wiele lat planował samodzielnie zrealizować projekt, jednak ostatecznie skupił się na kolejnych częściach "Avatara", powierzając reżyserię Rodriguezowi.

"Alita: Battle Angel" została doceniona przede wszystkim za przełomowe efekty specjalne i technologię motion capture wykorzystaną przy stworzeniu tytułowej bohaterki. Produkcja zarobiła na całym świecie ponad 400 milionów dolarów i do dziś pozostaje jednym z najczęściej wymienianych tytułów przez fanów science fiction, którzy liczą na powstanie kontynuacji.

"Alita: Battle Angel" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Alita: Battle Angel" zostanie wyemitowany dzisiaj, 4 sierpnia, o godz. 19.55 na antenie Polsatu.

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