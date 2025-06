"Creed 2": kontynuacja kasowego hitu

Nowy mistrz wagi półciężkiej, Adonis Creed (Michael B. Jordan) stara się pogodzić sprawy osobiste z przygotowaniem do najważniejszego bokserskiego starcia w karierze. Będzie musiał stanąć na ringu do walki z przeciwnikiem pośrednio związanym z tragedią, która dotknęła niegdyś jego rodzinę. Adonis ma jednak wciąż w swym narożniku Rocky'ego Balboę (Sylvester Stallone), który wspiera go we wszystkich trudnych chwilach. Razem stawią czoło demonom przeszłości, podadzą w wątpliwość wyznawane wartości i staną w obronie wspólnego dziedzictwa. Powrót do korzeni pozwoli im zrozumieć, dlaczego stali się bokserskimi legendami.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Odkrywamy kino Bollywood! Dlaczego wciąż go nie doceniamy? INTERIA.PL

Seria "Creed" to duchowy spadkobierca serii "Rocky". Łączy hołd dla klasyki z nową energią i świeżym spojrzeniem, skupiając się na nowym pokoleniu bohaterów. Film "Creed 2" reżyserował Steven Caple Jr., a scenariusz napisali Juel Taylor i Sylvester Stallone, który ponownie wcielił się w rolę legendarnego boksera Rockiego Balboa. Zarobki ze światowego box-office sięgnęły 215 mln dolarów.

"Creed 2" w telewizji. Kiedy emisja?

Film "Creed 2" będzie emitowany w Polsacie dzisiaj, 17 czerwca 2025 roku o godzinie 20:00. Kolejna emisja odbędzie się w niedzielę, 22 czerwca 2025 roku o godzinie 00:30.