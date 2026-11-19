"Zabij mnie, kochanie" opowiada o małżeństwie, które wygrywa na loterii pięć milionów złotych. Wielka radość szybko zamienia się w intrygę.

Polska komedia dzisiaj w Polsacie

Piotr (Mateusz Banasiuk) i Natalia (Weronika Książkiewicz) są małżeństwem. Zmagali się z problemami finansowymi, ale te odeszły w niepamięć, kiedy para wygrała na loterii. Ten wygrany los ma jednak poważne konsekwencje dla ich małżeństwa, bo szybko okazuje się, że bohaterowie większą miłością niż siebie darzą pieniądze i wpadają na pomysł, by wyeliminować swoją drugą połówkę. Odtąd mąż i żona zaczynają knuć, jak się nawzajem pozabijać, aby zgarnąć całą nagrodę pieniężną.

W komedii występują również m.in. Piotr Gąsowski, Mirosław Baka i Mikołaj Roznerski. Film wyreżyserował Filip Zylber, twórca popularnych produkcji Netfliksa, takich jak "Poskromienie złośnicy 2" oraz seria "Miłość do kwadratu". "Zabij mnie, kochanie" łączy konwencję komedii romantycznej z czarnym humorem i przewrotnym spojrzeniem na realcje małżeńskie.

"Zabij mnie, kochanie" dzisiaj w telewizji. Kiedy emisja?

Film "Zabij mnie, kochanie" zostanie wyemitowany dzisiaj, 19 listopada, w Polsacie o godz. 22:55.