"Bad Boys: Ride or Die" to czwarta odsłona kultowej serii sensacyjnej. Na ekran wracają Will Smith oraz Martin Lawrence jako detektywi Mike Lowrey i Marcus Burnett. Tego seansu nie można przegapić!

Tym razem policjanci z Miami muszą zmierzyć się z oskarżeniami wobec zmarłego kapitana Howarda (Joe Pantoliano), którego media zaczynają łączyć z kartelami narkotykowymi. Mike i Marcus nie wierzą w winę swojego dawnego przełożonego i rozpoczynają niebezpieczne śledztwo, by oczyścić jego imię. Sytuacja szybko komplikuje się, gdy sami zostają wrobieni i stają się celem pościgu.

W międzyczasie Marcus przechodzi poważny kryzys zdrowotny, który prowadzi do wielu komediowych sytuacji i zmienia jego spojrzenie na życie. Bohaterowie odkrywają również, że sprawa ma związek z bliskimi Mike'a, co nadaje historii bardziej osobisty wymiar.

W filmie występują także Paola Núñez oraz Ioan Gruffudd. Produkcja została bardzo dobrze przyjęta przez widzów i okazała się dużym sukcesem kasowym, zarabiając ponad 400 milionów dolarów na całym świecie.

"Bad Boys: Ride or Die" dostarcza dokładnie tego, czego oczekują fani serii - efektownych pościgów, wybuchów, humoru i świetnej chemii między głównymi bohaterami. Dla wielu widzów film stał się także symbolicznym powrotem Will Smith do wielkiego kina akcji.

"Bad Boys: Ride or Die" w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Bad Boys: Ride or Die" zostanie dzisiaj, 11 maja, wyemitowany w Polsacie o godz. 20:35.