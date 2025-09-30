"Piąty element": kultowy film z Willisem

Nowy Jork, XXIII wiek. Były komandos zostaje wplątany w misję ratowania świata przed siłami zła pojawiającymi się raz na pięć tysięcy lat, a reprezentowanymi tym razem przez multimiliardera Zorga. Do jej zrealizowania potrzebuje mitycznych pięciu elementów, a pomagają mu w tym ojciec Cornelius oraz piękna i tajemnicza Leeloo. Kluczem do sukcesu jest Tajemniczy Element, jednak nikt nie potrafi rozszyfrować jego zagadki.

Za reżyserię legendarnego filmu "Piąty element" z 1997 roku odpowiada Luc Besson. W roli głównej byłego żołnierza Korbena Dallasa wystąpił Bruce Willis. Na ekranie partnerują mu m.in. Milla Jovovich oraz Gary Oldman.

Film zdobył mieszane recenzje krytyków, ale zyskał status kultowego klasyka sci-fi. Doceniany jest głównie za wizualną stronę i styl. Uznano go za komercyjny sukces, szczególnie biorąc pod uwagę jego innowacyjne efekty wizualne i duży budżet.

W wywiadzie dla serwisu "Entertainment Weekly", który odbył się przy okazji dwudziestej rocznicy premiery "Piątego elementu", reżyser przyznał, że nawet nie marzył o zaangażowaniu Bruce'a Willisa. Miał jednak szczęście. Podczas jednej z wizyt w Los Angeles udał się na lunch z Demi Moore, ówczesną żoną gwiazdora "Szklanej pułapki". Willis dołączył do nich podczas deseru. Besson przedstawił pokrótce swój pomysł, a aktor wyraził swoje zainteresowanie.

"Piąty element" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Piąty element" zostanie dzisiaj, 30 września, wyemitowany w Polsacie o godz. 22.25.

