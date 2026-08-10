Polsat pokaże dzisiaj widowiskową kontynuację hitu o agentach nowej generacji. "Kingsman: Złoty krąg" pełen akcji i szalonego humoru zapewni widzom doskonałą rozrywkę.

"Kingsman: Złoty krąg": widowiskowe kino akcji

Kontynuacja wielkiego przeboju "Kingsman: Tajne służby", który zrewolucjonizował kino szpiegowskie i wprowadził na ekran agentów nowej generacji. Tym razem nasi bohaterowie stają w obliczu wyjątkowego wyzwania. Gdy ich kwatera zostaje zniszczona, a los świata zawisa na włosku, brytyjscy agenci odkrywają, że w Stanach Zjednoczonych istnieje sprzymierzona organizacja szpiegowska o równie długiej i bogatej historii. Przedstawiciele dwóch elitarnych organizacji muszą teraz zapomnieć o dzielących ich różnicach i wspólnie stawić czoło nieobliczalnemu wrogowi, który dąży do władzy nad światem. Gra idzie o wyjątkowo wysoką stawkę, ale dla Eggsy'ego nie ma nic trudnego.

Za kamerą ponownie stanął Matthew Vaughn, twórca pierwszej części. W obsadzie znaleźli się m.in. Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong, Julianne Moore, Channing Tatum, Jeff Bridges oraz Halle Berry. Produkcja zachwyca rozmachem, efektownymi sekwencjami walk i charakterystycznym dla serii połączeniem elegancji z absurdalnym humorem.

"Kingsman: Złoty krąg" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Kingsman: Złoty krąg" zostanie wyemitowany dzisiaj, 10 sierpnia, w Polsacie o godz. 20.00.