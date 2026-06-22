Dzisiaj w Polsacie film, który nie daje wytchnienia. Wielki hit kina akcji

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Czasami człowiek, którego nie zauważasz, jest najniebezpieczniejszy ze wszystkich. Zdobywca nagrody Emmy Bob Odenkirk wciela się w postać upokarzanego, niedocenianego i pomijanego ojca i męża, który doprowadzony do ostateczności diametralnie się zmienia. Już dziś wieczorem widzowie zobaczą film na antenie Polsatu.

Bob Odenkirk wspierający twarz na dłoni, w ciemnej koszuli, z pierścionkiem, na tle miejskiej zabudowy za oknem.
Bob OdenkirkTNS/ABACA / Abaca Press / ForumAgencja FORUM

"Nikt" z Bobem Odenkirkiem w roli głównej zdobył serca publiczności i krytyków. Dynamiczne sceny, mocne aktorstwo oraz doskonała reżyseria sprawiają, że to wyjątkowa propozycja dla miłośników kina akcji. Dzisiaj wieczorem Polacy zobaczą w telewizji.

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Zdobywca nagrody Emmy Bob Odenkirk ("Zadzwoń do Saula") w filmie "Nikt" wciela się w postać niedocenianego i pomijanego ojca i męża, który doprowadzony do ostateczności diametralnie zmienia się. W zeszłym roku aktor powrócił także w kontynuacji, "Nikt 2", która zebrała równie pochlebne opinie.

Hutch Mansell (Bob Odenkirk) wiedzie zwyczajne życie, jego małżeństwo z Beccą (Connie Nielsen) miewa kryzysy, wspólnie wychowują dwójkę dzieci - Blake'a (Gage Munroe) i Abby (Paisley Cadorath). On zarabia na ich utrzymanie skromną pracą biurową. Pewnej nocy złodzieje włamują się do jego domu i grożą im bronią. Hutch nie podejmuje walki, ustępuje i pozwala im odejść. Wszyscy widzą Hutcha jako porażkę, a on odmawia obrony siebie lub swojej rodziny, mając nadzieję biernością zapobiec poważnej przemocy. Jego nastoletni syn, Blake jest nim rozczarowany, a żona nim gardzi. Nikt nie podejrzewa, że następstwa tego incydentu przeleją czarę goryczy w umyśle Hutcha, wyzwolą uśpione instynkty i w gniewie popchają go na brutalną ścieżkę, która ujawni mroczne sekrety i zabójcze umiejętności. Gdy wkrótce potem Hutch znów będzie musiał chronić swoją rodzinę przed niebezpiecznym przeciwnikiem (Aleksiej Serebryakow), tym razem upewni się, że już nigdy nie będzie niedoceniany jako nikt.

Za reżyserię filmu "Nikt" odpowiada Ilya Naishuller. Publiczność i krytycy ciepło przyjęli produkcję, chwaląc m.in. choreografię walk, kreację aktorską w wykonaniu Odenkirka oraz prosty, ale skuteczny scenariusz akcyjniaka.

"Nikt" dzisiaj w telewizji. Gdzie i o której oglądać?

Film "Nikt" zostanie dzisiaj, 22 czerwca, wyemitowany na Polsacie o godz. 20:00.

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