"Niezniszczalni": film dla fanów kina akcji

Doświadczony przez życie Barney Ross (Sylvester Stallone) dowodzi grupą najemników specjalizujących się w misjach, których inni nie mają odwagi podjąć. Oprócz niego w skład ekipy wchodzą: Lee Christmas (Jason Statham), specjalista od wschodnich sztuk walki Yin Yang (Jet Li), znawca broni Hale Caesar (Terry Crews) i ekspert od ładunków wybuchowych Toll Road (Randy Couture). Po jednej z akcji od grupy zostaje odsunięty nieprzewidywalny snajper Gunner Jensen (Dolph Lundgren). Skuszeni dużymi pieniędzmi najemnicy przyjmują zlecenie od enigmatycznego "Kościelnego" (Bruce Willis). Mają obalić generała Garzę (David Zayas), który sprawuje bezlitosne rządy na niewielkiej południowoamerykańskiej wyspie.

Sylvester Stallone w "Niezniszczalnych" nie tylko zagrał główną rolę, ale przede wszystkim wyreżyserował film i napisał scenariusz razem z Davidem Callahamem. Produkcja stawia na widowiskową akcję, dynamiczne sceny walk i dużą dawkę nostalgii dla fanów kina akcji z lat 80. i 90. Sukces pierwszego filmu doprowadził do powstania jeszcze trzech kontynuacji.

"Niezniszczalni" w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Niezniszczalni" zostanie dzisiaj, 13 września, wyemitowany w Polsacie o godz. 22.00.