"Bez litości 2": mocne kino akcji z Denzelem Washingtonem

"Bez litości 2" z 2018 roku to kontynuacja przeboju kinowego. Laureat dwóch Oscarów i dwóch Złotych Globów, Denzel Washington, powraca jako Robert McCall. Ten nieustraszony i inteligentny samotny bohater znów, w charakterystyczny dla siebie sposób, musi walczyć o sprawiedliwość. Ale tym razem to sprawa osobista.

Robert McCall prowadzi spokojne życie w Bostonie, pracując jako kierowca. Pomaga potrzebującym, jednak jego codzienność zostaje zakłócona, gdy jego przyjaciółka i była współpracowniczka Susan Plummer (Melissa Leo) ginie podczas misji w Brukseli. McCall rozpoczyna własne śledztwo, które prowadzi go do odkrycia spisku sięgającego wysoko w struktury rządowe. W międzyczasie nawiązuje relację z młodym sąsiadem Milesem (Ashton Sanders), starając się uchronić go przed wejściem na przestępczą ścieżkę.

Reżyserii thrillera "Bez litości" i drugiej odsłony tej wciągającej historii podjął się Antoine Fuqua - amerykański reżyser i producent, który ma już w dorobku kilka przebojów kinowych: "Król Artur", "Strzelec", "Olimp w ogniu" czy "Do utraty sił". Była to jego kolejna udana współpraca z Denzelem Washingtonem - wcześniej razem stworzyli "Dzień próby" i "Siedmiu wspaniałych" (2016).

"Bez litości 2" w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Bez litości 2" zostanie wyemitowany dzisiaj, 8 października, na kanale Super Polsat o godz. 22.55.

