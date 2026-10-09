Dzisiaj Polacy zobaczą w telewizji przygodowe widowisko. W roli głównej gwiazda kina

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Dziś w telewizji przygodowa opowieść o odwadze, przetrwaniu i niezwykłej więzi człowieka z koniem. "Hidalgo - ocean ognia" z Viggo Mortensenem w roli głównej przenosi nas na Pustynię Arabską, gdzie kowboj z Ameryki i jego niezwykły mustang muszą stawić czoła surowej naturze i licznym intrygom.

Uśmiechnięty mężczyzna w kowbojskim kapeluszu i kurtce z futrzanym kołnierzem stoi obok siodłanego konia
Kadr z filmu "Hidalgo - ocean ognia"materiały prasowe

"Hidalgo - ocean ognia": film przygodowy z Viggo Mortensenem w roli głównej

Stany Zjednoczone, lata 90. XIX w. Były tropiciel kawalerii i kurier słynnej poczty konnej Pony Express, Frank T. Hopkins (Mortensen), zarabiający obecnie na życie w cyrku Bufallo Billa, zostaje zaproszony do wyścigu zwanego "Oceanem Ognia" organizowanym co roku w Arabii Saudyjskiej przez bogatego szejka. Początkowo odmawia, ale skuszony wysoką nagrodą postanawia wraz ze swym wiernym łaciatym mustangiem o imieniu Hidalgo przepłynąć Ocean Atlantycki i wziąć w nim udział.

Zobacz również:

Magdalena Wołłejko
Wiadomości

Gwiazda PRL zniknęła z ekranów. Potem zaczęła działać pod innym nazwiskiem

Karolina Kopeć
Karolina Kopeć

Wyścig liczy 3000 mil, a jego trasa wiedzie przez pustynię. Hopkins (i jego rumak) będą musieli stawić czoło dzikiej przyrodzie, bezwzględnym konkurentom, beduińskim arystokratom i podstępnej brytyjskiej lady Anne Davenport.

Za reżyserię odpowiada Joe Johnston, twórca słynnego filmu "Jumanji" z Robinem Williamsem. Z kolei scenariusz napisał John Fusco ("Chata", "Mustang z Dzikiej Doliny").

"Hidalgo - ocean ognia" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film zostanie wyemitowany już dziś, 9 października o godz. 20.25 w Czwórce.

Zobacz też:

Gwiazda PRL zniknęła z ekranów. Potem zaczęła działać pod innym nazwiskiem, otwiera się w nowym oknie

"Club Kid" [trailer]materiały dystrybutora
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze