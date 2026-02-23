Dzisiaj nie będzie czasu na sen. Polsat pokaże kontynuację kinowego przeboju

W trzeciej odsłonie "Szklanej pułapki" John McClane stawia czoła kolejnym przeciwnikom. Tym razem na jego drodze pojawia się niebezpieczny Simon Gruber, brat antagonisty z pierwszej części. Polacy mogą obejrzeć dziś ten film w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Jeremy Irons w filmie "Szklana pułapka 3"
"Szklana pułapka 3": trzecia odsłona kultowego filmu akcji. O czym opowiada?

Trzecia część jednego z największych przebojów kinowych lat 80. John McClane (Bruce Willis) ponownie musi zmierzyć się z groźnym przeciwnikiem. Simon Gruber (Jeremy Irons) to brat Hansa Grubera - głównego antagonisty z pierwszego filmu. Simon rozpoczyna serię zamachów w Nowym Jorku i zmusza McClane'a do udziału w niebezpiecznej grze w stylu "Simon mówi". McClane nie działa sam - współpracuje z przypadkowym świadkiem wydarzeń, sklepikarzem Zeussem Carverem (Samuel L. Jackson). Wspólnie przemierzają miasto, rozwiązując zagadki i próbując udaremnić poczynania Grubera, które okazują się przykrywką dla skoku stulecia.

Reżyserem filmu jest John McTiernan, który wyreżyserował także pierwszą "Szklaną pułapkę". Nie pracował przy drugiej części, ale powrócił do reżyserii trójki, co wielu fanów uznaje za duży atut. "Szklana pułapka 3" odniosła ogromny sukces finansowy. Była najlepiej zarabiającym filmem 1995 roku na świecie (choć nie w USA), przebijając m.in. "Toy Story" i "Apollo 13".

"Szklana pułapka 3" dzisiaj w telewizji. O której i gdzie emisja?

Film "Szklana pułapka 3" zostanie pokazany dziś, 23 lutego o godz. 21:40 w Polsacie.

