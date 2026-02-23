"Szklana pułapka 3": trzecia odsłona kultowego filmu akcji. O czym opowiada?

Trzecia część jednego z największych przebojów kinowych lat 80. John McClane (Bruce Willis) ponownie musi zmierzyć się z groźnym przeciwnikiem. Simon Gruber (Jeremy Irons) to brat Hansa Grubera - głównego antagonisty z pierwszego filmu. Simon rozpoczyna serię zamachów w Nowym Jorku i zmusza McClane'a do udziału w niebezpiecznej grze w stylu "Simon mówi". McClane nie działa sam - współpracuje z przypadkowym świadkiem wydarzeń, sklepikarzem Zeussem Carverem (Samuel L. Jackson). Wspólnie przemierzają miasto, rozwiązując zagadki i próbując udaremnić poczynania Grubera, które okazują się przykrywką dla skoku stulecia.

Reżyserem filmu jest John McTiernan, który wyreżyserował także pierwszą "Szklaną pułapkę". Nie pracował przy drugiej części, ale powrócił do reżyserii trójki, co wielu fanów uznaje za duży atut. "Szklana pułapka 3" odniosła ogromny sukces finansowy. Była najlepiej zarabiającym filmem 1995 roku na świecie (choć nie w USA), przebijając m.in. "Toy Story" i "Apollo 13".

"Szklana pułapka 3" dzisiaj w telewizji. O której i gdzie emisja?

Film "Szklana pułapka 3" zostanie pokazany dziś, 23 lutego o godz. 21:40 w Polsacie.