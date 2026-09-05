"Szklana pułapka 5": epickie widowisko i finał głośnej serii. Widzowie nie oderwą się od ekranu
Bruce Willis wraca do gry jako John McClane, dzielny nowojorski gliniarz, który ma talent do zjawiania się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie.
Najnowsze kłopoty czekają go w Rosji, gdzie pojechał w poszukiwaniu syna Jacka (Jai Courtney), z którym od lat pozostawał w konflikcie. Okazuje się, że Jack przebywa w moskiewskim więzieniu. Udaje mu się z niego zbiec, ale na tym misja się nie kończy. Ojciec i syn, łączą siły, by udaremnić kradzież broni nuklearnej, co mogłoby doprowadzić do wybuchu III Wojny Światowej.
Za reżyserię filmu "Szklana pułapka 5", finałowej odsłony zapoczątkowanej w 1988 roku serii, odpowiadał John Moore.
"Szklana pułapka 5" dzisiaj w telewizji. Gdzie i o której emisja?
Film "Szklana pułapka 5" zostanie dzisiaj, 5 września o godz. 22:35 w Polsacie.
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