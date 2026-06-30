"Plan ucieczki 3": finałowa odsłona serii z Sylvestrem Stallone

Mansfield w stanie Ohio. Daya Zhang (Malese Jow), córka pochodzącego z Hongkongu biznesmena, prezesa Zhang Innovations, Wu (Russell Wong), przybywa służbowo do USA. Ma skontrolować działanie rodzinnej sieci fabryk. Kobieta zostaje jednak uprowadzona. Jej ochroniarz, Bao Yung (Harry Shum Jr.), staje do walki z napastnikami, zostaje jednak pokonany. Porywacze nie decydują się na odebranie mu życia, a jedynie porzucają go nieprzytomnego, gdyż ma przekazać swoich szefom dysk USB, na którym zapisano informacje dotyczące miejsca i czasu przekazania okupu.

W tym samym czasie w Los Angeles Ray Breslin (Sylvester Stallone) spotyka się z Shen Lo (Max Zhang), byłym ochroniarzem Zhang Innovations. Obaj mężczyźni ścigają ojca Dayi, którego firma skonstruowała sieć tajnych więzień na całym świecie. Niebawem w ręce speca od zabezpieczeń więziennych trafia dysk USB, zawierający wiadomość od Lestera Clarka Jr. (Devon Sawa), porywacza Dayi i syna byłego partnera Breslina. Lester Senior zdradził dawnych wspólników i został skazany na śmierć. Żądny zemsty za upadek ojca Junior chce 700 milionów dolarów okupu. Jeśli ich nie otrzyma, zabije zakładników, wśród których znajduje się nie tylko córka Zhanga, lecz także była partnerka Breslina, Abigail (Jaime King). Trop prowadzi Raya i jego ludzi do łotewskiego więzienia, znanego jako "Stacja Diabła". By się do niego dostać i uratować kobiety, muszą pokonać szereg trudnych zabezpieczeń.

"Plan ucieczki 3" (2019) w reżyserii Johna Herzfelda to ostatnia odsłona filmowej serii. Choć produkcja zebrała mieszane recenzje, widzowie zauważali znaczną poprawę względem drugiej części, która trafiła na ekrany rok wcześniej.

"Plan ucieczki 3" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Plan ucieczki 3" zostanie wyemitowany już dziś, 30 czerwca o godzinie 21:50 w Polsacie.

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