"Brzydka prawda": komedia romantyczna z charakterem

Abby Richter to kobieta sukcesu. Pracuje jako producentka telewizyjna i radzi sobie świetnie w zawodowym świecie. Gorzej, gdy chodzi o życie prywatne. Abby wciąż czeka na meżczyznę idealnego, który spełni jej dokładnie rozpisane oczekiwania. Problem w tym, że nikt nie mieści się w tych ramach.

W tym samym czasie oglądalność jej programu spada. Stacja zatrudnia więc Mike’a Chadwaya - kontrowersyjnego prezentera, który prowadzi rubrykę o związkach. Abby jest wściekła, że musi z nim pracować, ale kiedy Mike proponuje jej eksperyment, sytuacja nabiera rumieńców.

On ma nauczyć ją, jak uwieść nowego sąsiada Colina. Ona, stosując jego rady, zaczyna odnosić zaskakujące sukcesy na polu miłosnym. Tylko czy to, co się między nimi dzieje, to wyłącznie trening, czy coś zaczyna iskrzyć?

"Brzydka prawda" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Brzydka prawda" zostanie wyemitowany w czwartek, 24 lipca, o godz. 21:00 na kanale Polsat Film. W roli głównej Katherine Heigl jako Abby Richter oraz Gerard Butler jako Mike Chadway. To propozycja dla tych, którzy mają ochotę na kino z humorem, temperamentem i szczyptą niewygodnej prawdy o relacjach damsko-męskich.