"Terytorium wroga" (2011): niebezpieczna misja i bezwzględny pościg

Francuska dziennikarka Elsa Casanova (w tej roli Diane Kruger) demonstruje swój sprzeciw wobec obecności zachodnich sił zbrojnych w Afganistanie i jednocześnie angażuje się w sprawę emancypacji kobiet. Właśnie wybiera się do Kabulu, by przeprowadzić z jedną z nich wywiad. Maina opowiada Elsie tragiczną historię swojego życia, odsłania też twarz przed kamerą, co jest aktem niezwykłej odwagi. Dziennikarka jest zaskoczona, gdy jej rozmówczyni stwierdza, że widzą się po raz ostatni i radzi, by zachowała ostrożność.

Niebawem Elsa i jej afgański przewodnik Amen zostają uprowadzeni przez talibów, którym przewodzi fanatyczny Ahmed Zaief. Szansa na negocjacje jest niewielka, ponieważ Francuzka została pojmana nie dla okupu, lecz dla zyskania rozgłosu. Władze w Paryżu postanawiają siłą uwolnić swoją obywatelkę z ich rąk. Ryzykowne zadanie ma wykonać sześcioosobowy oddział sił specjalnych pod dowództwem Kovaksa.

Uwolnienie kobiety to pierwszy etap misji. Pozbawionych wsparcia żołnierzy i ich podopieczną czeka bowiem niebezpieczna wędrówka przez śnieżne szczyty gór Hindukusz. Ryzykują oni wszystko, by dostarczyć tę silną i niezależną kobietę bezpiecznie do domu. W trakcie ucieczki pojawia się jednak dramatyczne pytanie: czy ocalenie jednej osoby jest warte więcej niż sześć ludzkich istnień?

Za reżyserię filmu odpowiada Stéphane Rybojad.

"Terytorium wroga" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Terytorium wroga" zostanie wyemitowany w piątek 13 marca o godz. 20:05 w Czwórce.

