Dolph Lundgren, znany przede wszystkim jako gwiazdor kina akcji i mistrz sztuk walki, przy pracy nad "Misjonarzem" stanął po obu stronach kamery. Oprócz zagrania głównej roli odpowiadał także za reżyserię i współtworzył scenariusz. Szwedzki aktor zdobył międzynarodową popularność dzięki rolom w filmach sensacyjnych, choć jego debiut na dużym ekranie wyglądał zupełnie inaczej - pojawił się jako radziecki żołnierz w bondowskim "Zabójczym widoku".

"Misjonarz": film akcji z Dolphem Lundgrenem w roli głównej. Współczesny western z klasycznym morałem

Ryder (Dolph Lundgren), współczesny kowboj, na Harleyu-Davidsonie przybywa do małego miasteczka gdzieś w Teksasie na pogrzeb swojego najlepszego przyjaciela, J.J. , który był Indianinem - rdzennym mieszkańcem tych ziem i zarazem stolarzem. Ryder w rozmowie z siostrą J.J. - Nancy (Kateri Walker) dowiaduje się, że jego przyjaciel utopił się w rzece...

Sytuacja szybko się komplikuje. Szeryf Acoma, zamiast wyjaśnić okoliczności śmierci J.J., nakazuje Ryderowi opuścić miasto. Ten nie zamierza jednak podporządkować się jego żądaniom. Kiedy na jego drodze pojawiają się nasłani przez Reno bandyci, pokazuje, że nie jest człowiekiem, którego łatwo zastraszyć. Ostatecznie postanawia zostać i stanąć po stronie mieszkańców szantażowanych przez lokalnego przedsiębiorcę, próbując zapewnić im poczucie bezpieczeństwa.

"Misjonarz": dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

"Misjonarz" zostanie wyemitowany 11 września o godz. 22:35 w Czwórce.

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